تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الميدان والتفاوض المتعثّر... هل يقترب الجنوب من أيلول ساخن؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-08-2026 | 01:00
A-
A+
بين الميدان والتفاوض المتعثّر... هل يقترب الجنوب من أيلول ساخن؟
بين الميدان والتفاوض المتعثّر... هل يقترب الجنوب من أيلول ساخن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كلما بدا أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل يحقق تقدمًا، ولو بطيئًا، وإن لم تكن الجولة السابعة في روما مشجعة، تعود الوقائع الميدانية لتطرح سؤالًا مقلقًا: هل تسير الدبلوماسية بخط موازٍ للتصعيد، أم أن التصعيد نفسه بات جزءًا من أدوات التفاوض؟
Advertisement
في الأسابيع الأخيرة، تكاثرت التقديرات والتحذيرات التي تتحدث عن احتمال ارتفاع منسوب التوتر على الجبهة الجنوبية خلال شهر أيلول، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتباطؤ تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالترتيبات الأمنية، واستمرار الخلافات حول القضايا العالقة.
وإذا كانت هذه التقديرات لا تعني بالضرورة أن مواجهة واسعة أصبحت حتمية، فإنها تعكس مناخًا من الحذر يسود الأوساط السياسية والدبلوماسية، ويجعل كل تطور ميداني موضع متابعة دقيقة.
فإسرائيل وعلى رغم تمسكها بمواقفها التفاوضية، تواصل التأكيد أن أمنها سيبقى أولوية في أي تفاهم. في المقابل، تتمسك الدولة اللبنانية بمطالبها المتعلقة بالانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال، ووقف الخروقات، وتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه وفق الترتيبات القائمة.
وهذا التباعد في المواقف يدفع المراقبين إلى طرح التالي: هل يمكن أن تستخدم الضغوطات العسكرية لتحسين الشروط السياسية على طاولة التفاوض، أم أن أي تصعيد سيقود إلى تعقيد المسار بدلًا من تسهيله؟
التجربة اللبنانية تشير إلى أن الجنوب كان، في محطات كثيرة، مساحة يتداخل فيها الأمن بالسياسة، والميدان بالمفاوضات. ولذلك، فإن أي قراءة للتطورات الحالية يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الرسائل العسكرية قد تكون موجهة أيضًا إلى الوسطاء، وليس فقط إلى الطرف المقابل.
في المقابل، يبقى العامل الإقليمي حاضرًا بقوة. فالمشهد في جنوب لبنان لا ينفصل عن التطورات الأوسع في المنطقة، سواء لجهة العلاقات الأميركية - الإيرانية، أو التحركات الدبلوماسية الجارية، أو الحسابات الإسرائيلية الداخلية.
من هنا، تبدو الأسابيع المقبلة دقيقة وحساسة، ليس لأن الحرب أصبحت أمرًا واقعًا، بل لأن هامش الخطأ في التقدير بات أضيق، وأي حادث ميداني قد يفرض إيقاعًا جديدًا على الجميع.
في النهاية، يبقى الرهان على أن تنجح القنوات الدبلوماسية في منع الانزلاق إلى مواجهة جديدة، لأن لبنان، الذي لم يتعافَ بعد من آثار الحروب والأزمات السابقة، لا يحتمل جولة جديدة من التصعيد، فيما يبقى تثبيت الاستقرار وتنفيذ الالتزامات المتبادلة الطريق الأقل كلفة لجميع الأطراف.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سيناريو أيلول الساخن: هل يبدأ من" علي الطاهر"؟
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرق الأوسط على صفيح ساخن... هل اقتربت المواجهة المفتوحة؟
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: خط ساخن بين أميركا وإيران ضروري لفتح هرمز
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: وجود خط ساخن بين أميركا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-08-14
Lebanon24
10:46 | 2026-08-14
Lebanon24
10:43 | 2026-08-14
Lebanon24
10:32 | 2026-08-14
Lebanon24
10:31 | 2026-08-14
Lebanon24
10:20 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24