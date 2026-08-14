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لبنان

بيان لافت من حماس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-08-2026 | 02:15
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بيان لافت من حماس
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البيان شبه الرسمي الذي صدر عن حركة حماس تعليقاً على تصريح أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والمرتبط بوقف الحرب في غزة كأحد شروط إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية، اظهر إشارات واضحة إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين حماس وإيران. وللمرة الأولى، بدت الحركة وكأنها تكشف قدرتها على التعامل مع مسارين سياسيين بالتوازي: الأول هو المسار العربي–الأميركي الهادف إلى الوصول إلى تسوية، والذي لا تزال إسرائيل تعرقل نجاحه، والثاني هو المسار الإيراني المرتبط بالمفاوضات الأميركية–الإيرانية، وما يمكن أن ينتج عنها من تفاهمات إقليمية تشمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ملف غزة.
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المصدر: لبنان 24
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