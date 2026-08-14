بيان لافت من حماس

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البيان شبه الرسمي الذي صدر عن حركة تعليقاً على تصريح أمين عام ، والمرتبط بوقف الحرب في غزة كأحد شروط إنهاء المواجهة مع الأميركية، اظهر إشارات واضحة إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين حماس وإيران. وللمرة الأولى، بدت الحركة وكأنها تكشف قدرتها على التعامل مع مسارين سياسيين بالتوازي: الأول هو المسار العربي–الأميركي الهادف إلى الوصول إلى تسوية، والذي لا تزال تعرقل نجاحه، والثاني هو المسار الإيراني المرتبط بالمفاوضات الأميركية– ، وما يمكن أن ينتج عنها من تفاهمات إقليمية تشمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ملف غزة.