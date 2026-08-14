تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مُفاجأة طقس آب: أمطار غزيرة باتجاه لبنان.. والهطولات ستتركز في هذه المناطق

Lebanon 24
14-08-2026 | 02:52
A-
A+
مُفاجأة طقس آب: أمطار غزيرة باتجاه لبنان.. والهطولات ستتركز في هذه المناطق
مُفاجأة طقس آب: أمطار غزيرة باتجاه لبنان.. والهطولات ستتركز في هذه المناطق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المُخصصة في الأحوال الجوية بأن سحبا رعدية تدخل أجواء لبنان بشكل متفرق اعتبارًا من نهار اليوم الجمعة وتستمر الحالة حتى يوم الأحد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا، وذلك بحسب توزع السحب الركامية الماطرة. 
Advertisement

وتشير المعطيات إلى أن منطقة الشمال والجبال الغربية ستكون لها الحصة الأولى من الهطولات، فيما تأتي باقي المناطق بدرجة ثانية من حيث فرص الأمطار، بحسب الصفحة.

وبسبب طبيعة الحالة الصيفية المحلية، قد تشهد منطقة هطولات غزيرة، بينما تبقى مناطق أخرى قريبة منها دون أمطار، ضمن نطاقات جغرافية ضيقة.

واشارت الصفحة إلى ان ليلة السبت 15 آب ستكون الأجواء متقلبة مع احتمال تشكل السحب الرعدية والأمطار المحلية المتفرقة، وتتركز الفرصة بشكل أكبر خلال فترة العصر وساعات المساء الأولى من يومي الجمعة والسبت، مع احتمال نشاط الرياح.

تستمر فرص الأمطار المتفرقة ولكن بوتيرة أخف، مع بقاء إمكانية تشكل سحب رعدية محلية، خصوصًا فوق الجبال والمناطق الشمالية، فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع رياح غربية ناشطة أحيانًا.

وأشارت الصفحة إلى ان طقسا متقلبا ومنعش نسبيًا، مع أمطار صيفية محلية ورعدية سيسيطر على لبنان، الا انه لا يمكن تعميم هطول الأمطار على كافة المناطق، إذ ستكون محلية ومتفاوتة بشكل واضح.

مواضيع ذات صلة
مُفاجأة طقس تموز: بعد موجة الحر التي تضرب لبنان انخفاض بالحرارة وأمطار في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: 15 قتيلا و9 مفقودين جراء أمطار غزيرة وفيضانات
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في تموز... أمطارٌ غزيرة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24

daily weather

يوم الأحد

الشمالي

الغربي

الشمال

لبنان

ان لي

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-08-14
Lebanon24
10:46 | 2026-08-14
Lebanon24
10:43 | 2026-08-14
Lebanon24
10:32 | 2026-08-14
Lebanon24
10:31 | 2026-08-14
Lebanon24
10:20 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24