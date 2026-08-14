مُفاجأة طقس آب: أمطار غزيرة باتجاه لبنان.. والهطولات ستتركز في هذه المناطق

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أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المُخصصة في الأحوال الجوية بأن سحبا رعدية تدخل أجواء بشكل متفرق اعتبارًا من نهار اليوم الجمعة وتستمر الحالة حتى ، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا، وذلك بحسب توزع السحب الركامية الماطرة.وتشير المعطيات إلى أن منطقة والجبال الغربية ستكون لها الحصة الأولى من الهطولات، فيما تأتي باقي المناطق بدرجة ثانية من حيث فرص الأمطار، بحسب الصفحة.وبسبب طبيعة الحالة الصيفية المحلية، قد تشهد منطقة هطولات غزيرة، بينما تبقى مناطق أخرى قريبة منها دون أمطار، ضمن نطاقات جغرافية ضيقة.واشارت الصفحة إلى ان ليلة السبت 15 آب ستكون الأجواء متقلبة مع احتمال تشكل السحب الرعدية والأمطار المحلية المتفرقة، وتتركز الفرصة بشكل أكبر خلال فترة العصر وساعات المساء الأولى من يومي الجمعة والسبت، مع احتمال نشاط الرياح.تستمر فرص الأمطار المتفرقة ولكن بوتيرة أخف، مع بقاء إمكانية تشكل سحب رعدية محلية، خصوصًا فوق الجبال والمناطق الشمالية، فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع رياح غربية ناشطة أحيانًا.وأشارت الصفحة إلى ان طقسا متقلبا ومنعش نسبيًا، مع أمطار صيفية محلية ورعدية سيسيطر على لبنان، الا انه لا يمكن تعميم هطول الأمطار على كافة المناطق، إذ ستكون محلية ومتفاوتة بشكل واضح.