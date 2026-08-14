رياح وبحر هائج في لبنان.. ماذا ينتظر الطقس غداً؟

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وجاء في النشرة الآتي:يتأثر ومنطقة للمتوسط بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب ويدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة يرافقها نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، بين 18 و35 م°.تحذير: من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر اليوم وغداً السبت.الجمعة:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتصبح دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية، ورياح ناشطة يتصل احياناً الى 50كلم/س.السبت:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نشاط بسرعة الرياح .الأحد:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.الإثنين:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية ليلاً، ناشطة أحياناً تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.