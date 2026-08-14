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لبنان

رياح وبحر هائج في لبنان.. ماذا ينتظر الطقس غداً؟

Lebanon 24
14-08-2026 | 04:02
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رياح وبحر هائج في لبنان.. ماذا ينتظر الطقس غداً؟
رياح وبحر هائج في لبنان.. ماذا ينتظر الطقس غداً؟ photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نشاط في سرعة الرياح .
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

يتأثر لبنان ومنطقة الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا ويدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة يرافقها نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

تحذير: من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر اليوم وغداً السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتصبح دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية، ورياح ناشطة يتصل احياناً الى 50كلم/س. 

السبت:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نشاط بسرعة الرياح .

الأحد:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

الإثنين:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية ليلاً، ناشطة أحياناً تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

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