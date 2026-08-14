تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تركيا ولبنان... انفتاح ايجابي وأسئلة معلّقة

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
14-08-2026 | 07:00
A-
A+
تركيا ولبنان... انفتاح ايجابي وأسئلة معلّقة
تركيا ولبنان... انفتاح ايجابي وأسئلة معلّقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في أقل من شهر، برز حراك لبناني لافت باتجاه أنقرة، تمثّل بزيارتَي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا، حملتا معاً ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية متشابكة، وأبدت خلالهما تركيا استعدادها للانخراط  في هذه الملفات على أكثر من مستوى، في ما يعكس رغبة مشتركة بين البلدين في إعادة رسم موقع لبنان ضمن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
Advertisement
فالزيارتان جاءتا في توقيت لا يمكن فصله عن المشهد الإقليمي المتغيّر:  فسوريا ماضية في اعادة التموضع بعد سقوط النظام السابق، وتركيا تتقدّم بثبات لملء الفراغ الذي خلّفه تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، فيما يحاول لبنان، وسط هذه التحولات، التقاط أنفاسه أمام استحقاقات داخلية معقّدة، أبرزها ملف الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ونزع سلاح حزب الله واستحقاق إعادة الإعمار، ومحاولة الدولة ترسيخ شرعيتها الكاملة في مواجهة إرث سنوات من الانقسام والازدواجية في القرار.

"إعلان نوايا" لا مشاريع فعلية

وفي هذا السياق، ترى الخبيرة  في شؤون الطاقة  لوري هايتايان عبر "لبنان٢٤" أن ما جرى الإعلان عنه لا يتعدى تبادل النوايا بين البلدين، اذ لا توجد حتى الآن مشاريع واضحة المعالم تحكم التعاون اللبناني التركي في ملفات الطاقة والنفط والكهرباء. وتعتبر هايتايان أن خطوة اعلان النوايا إيجابية بحدّ ذاتها، كون لبنان بحاجة اليوم، مع تبلور تموضعه السياسي في المنطقة تدريجياً، إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية في مختلف القطاعات ومن بينها الطاقة، والانفتاح على كل الجهات القادرة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع. غير أنها تشدّد على أن نجاح هذا التوجه مرهون بامتلاك لبنان رؤية واضحة لسياسته الطاقوية ولنوعية الاستثمارات التي يريدها، بما يتيح له التفاوض بوضوح مع الدول والجهات المانحة والشركات، وصولاً إلى مشاريع فعلية لا مجرد رغبات معلنة.

أما بالنسبة إلى الجانب التركي، فتوضح هايتايان أن أنقرة تنطلق من خبرتها في تمرير الغاز الأذربيجاني عبر أراضيها لتزويد محطات الكهرباء في حلب، وهو ما يجعلها تفكر في إمكانية تسهيل أمر مماثل للبنان، وإن كانت البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز غير متوفرة حالياً. وفي ملف النفط، تشير إلى أن الشركات التركية، وإن لم تكن تملك القدرات الكبرى التي تتمتع بها شركات مثل توتال أو إني، قد تكون قادرة على إجراء مسوحات بحرية إذا رغب لبنان بذلك، لا سيما أن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جرى مسحها بالفعل، فيما قد تجد بعض المشاريع البرية المحتملة مساهمات تركية إذا توفرت لديها القدرة اللازمة.

وتخلص هايتايان إلى أن كل هذه الملفات تبقى، في مرحلتها الراهنة، إعلان نوايا لا أكثر، في ظل غياب مشاريع ملموسة على الطاولة، مذكّرة في هذا السياق بتجربة البواخر التركية التي شكّلت صدمة للبنانيين، ومتسائلة عمّا إذا كانت السلطة الحالية ترغب في تكرارها ضمن الحل الكهربائي. وتخلص إلى أن الدبلوماسية الطاقوية بين البلدين خطوة جيدة في ذاتها، لكنها ترى أن الحديث اليوم عن مشاريع جادة وحقيقية للتعاون التركي اللبناني في هذا الملف لا يزال سابقاً لأوانه.

التمويل... العقبة الأساس

في مقابل هذه القراءة الحذرة لملف الطاقة، يرى الرئيس التنفيذي للمعهد اللبناني لدراسات السوق (LIMS)، الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني، عبر "لبنان٢٤"، أن هناك اليوم إمكانية لشراكة استراتيجية تجمع تركيا وسوريا ولبنان، بل قد تمتد لتشمل العراق أيضاً، وهذه الشراكة تعني عملياً قيام أسواق مشتركة ومشاريع اقتصادية مشتركة بين هذه الدول. ويوضح أن لهذه الشراكة بعداً سياسياً واضحاً يتمثل في ملء الفراغ الذي خلّفه تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا تقوم بهذا الدور حالياً في سوريا. كما يشير إلى بعد أمني فيها، إذ تُبدي تركيا اهتماماً بأن تكون جزءاً من القوات التي ستتولى مهامها في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وهو ما يفسّر الحديث القائم عن تعاون عسكري وتدريب للجيش وتنسيق أمني. وبذلك، يخلص مارديني إلى أن المصالح القائمة بين البلدين جيواستراتيجية وعسكرية وأمنية وسياسية في آن واحد، إضافة إلى بعدها الاقتصادي.

وفي تفصيله للجانب الاقتصادي، يميّز مارديني بين نوعين من المشاريع: الأولى صغيرة قابلة للتنفيذ السريع، والثانية مشاريع كبيرة تحتاج إلى تفاهمات إقليمية أوسع. ويعطي كمثال على المشاريع الصغيرة استجرار الكهرباء من تركيا عبر آلية "السواب" (Swap) باستخدام الشبكة السورية، معتبراً أن هذا المشروع، رغم حاجته إلى إصلاحات وعمليات تصليح للشبكة في سوريا، هو مشروع جدّي ونشط حالياً. ويضيف أن هذا المشروع قد يتطور على المدى المتوسط إلى خط بحري يربط الساحل السوري بالساحل التركي وصولاً إلى طرابلس عبر كابل كهرباء، بما يتيح تزويداً أكبر للبنان بالكهرباء من تركيا، لافتاً إلى أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة، مع وجود دراسات فنية متقدمة نسبياً ترتبط بمنشآت اقتصادية في طرابلس، كمرفأ طرابلس ومصافي النفط والمنطقة الاقتصادية هناك، وأن هذه المشاريع تخضع أيضاً لدراسات جدوى وقد تصبح واقعية.

أما إعادة تفعيل خط سكة حديد الحجاز وإعادة إعمار الجنوب، فيضعهما مارديني في خانة المشاريع التي لا تزال أقرب إلى الطروحات منها إلى المشاريع الجاهزة للتنفيذ، نظراً إلى حاجتها لتفاهمات وتسويات إقليمية أوسع ووقت أطول. وفي المقابل، يبقى التمويل العقبة الأبرز أمام تحويل هذه المشاريع إلى واقع، إذ يطرح السؤال حول الجهة القادرة على تأمين الكلفة المطلوبة. وفي هذا الإطار، يشير مارديني إلى إمكانية قيام تفاهمات تمويل إقليمية بمشاركة قطر والسعودية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بتسوية إقليمية أوسع. كما يلفت إلى احتمال دخول القطاع الخاص التركي على خط الاستثمار، سواء من خلال صيغة "البناء والتشغيل ونقل الملكية" (BOT)، أو عبر قروض من مؤسسات مصرفية دولية تتيح للشركات التركية تنفيذ هذه المشاريع. وبذلك، يبقى الانتقال من مرحلة الطرح إلى التنفيذ مرتبطاً بتأمين التمويل وبتبلور التسويات الإقليمية التي تسمح بإطلاق هذه المشاريع.

إن ما جرى الإعلان عنه بين لبنان وتركيا يبقى، في جوهره، إعلان نوايا أكثر منه اتفاقاً على مشاريع محسومة، وبالتالي فإن تطور هذه العلاقة يبقى مرتبطاً بمسار الاستقرار الداخلي في لبنان، وبوتيرة التفاهمات الإقليمية التي تحدّد سقف التعاون الممكن بين البلدين.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
ماذا يتضمن الاتفاق النووي الإيراني الجديد؟ أسئلة معلّقة وإجابات غير مكتملة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة وإيجابية
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحول في السياسة السورية تجاه لبنان: انفتاح دبلوماسي بلا "وصاية"
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الشكوى الى مجلس الامن "معلّقة"
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تركي على

السعودية

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-08-14
Lebanon24
10:46 | 2026-08-14
Lebanon24
10:43 | 2026-08-14
Lebanon24
10:32 | 2026-08-14
Lebanon24
10:31 | 2026-08-14
Lebanon24
10:20 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24