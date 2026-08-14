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لبنان

المولدات لا تكفي.. انخفاض التغذية بالمياه في الجنوب

Lebanon 24
14-08-2026 | 04:41
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المولدات لا تكفي.. انخفاض التغذية بالمياه في الجنوب
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي انخفاض التغذية بالمياه في كافة الدوائر التابعة لها، نتيجة توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل منذ صباح أمس.

وأوضحت المؤسسة أن انقطاع الكهرباء أثر في منشآتها ومحطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع.

ورغم تشغيل المولدات، فإن قدرتها لا تكفي لتأمين الكميات المطلوبة لجميع المدن والبلدات الواقعة ضمن نطاقها.

ودعت المشتركين إلى ترشيد استهلاك المياه إلى أقصى حد، إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء إلى التغذية المعتادة.

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