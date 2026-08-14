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لبنان

الصدي يرد على ريفي: طرابلس لا تُعاقَب كهربائياً

Lebanon 24
14-08-2026 | 04:54
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الصدي يرد على ريفي: طرابلس لا تُعاقَب كهربائياً
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ردّ المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي على النائب أشرف ريفي، الذي اعتبر أن طرابلس تُعاقَب كهربائياً عبر حصولها على نحو ساعتين فقط من التغذية يومياً مقابل ساعات أكثر في مناطق أخرى.
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وقال في بيان:" نأسف ان يصدر عن النائب الصديق اللواء أشرف ريفي بيان اعتبر فيه ان طرابلس تُعاقَب كهربائياً اذ تحصل على نحو ساعتين فقط من التغذية الكهربائية يومياً، فيما تحصل مناطق أخرى على ساعات تغذية أكبر.

أولاً، خير من يدرك مكانة طرابلس عند الوزير جو الصدي هو اللواء الريفي، فالصدي زارها 4 مرات مؤكداً العمل على رفع الغبن والحرمان عنها.

 ثانياً، أصر في زيارته الأخيرة الاثنين الماضي على عقد لقاء مفتوح مع نواب المدينة وفاعلياتها النقابية وأطلعهم على ما يحضر على صعيد المنشآت والمصفات وخط الغاز العربي ومعمل دير عمار وإنعكاس ذلك ايجابياً على الحركة الاقتصادية في المدينة وفرص العمل.

ثالثاً، وضعهم بالواقع الحالي لانتاج الكهرباء والمعركة التي يخوضها كي تسدد الدولة بوزاراتها ومؤسساتها واداراتها المترتبات المكسورة من قبلها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وهي نحو 250 مليون دولار كي نستطيع تمرير الصيف بإنتظار تبلور المشهدية في لبنان والمنطقة خصوصاً في ظل الحرب وأزمة مضيق هرمز وواقع أسواق النفط عالمياً .

رابعاً، اطلعهم على المحاور السبع التي يعمل عليها على صعيد قطاع الكهرباء وإستمع الى هواجس وأسئلة وإستيضاحات النواب بمن فيه ريفي. 

خامساً، في ما يتعلق بالتقنين، أكد لهم أنّ مؤسسة الكهرباء تعامل اللبنانيين من دون تمييز وتصر في الوقت نفسه على ضرورة وقف مسلسل سرقة الكهرباء أو التخلف عن الدفع لأن ذلك يأتي على حساب المواطن الصالح وينعكس على قدرة المؤسسة بتأمين الكهرباء.

سادساً، اكدت مؤسسة كهرباء لبنان بعد مراجعتها بناء على شكوى الريفي أن لا تمييز بين طرابلس وسائر المناطق في التغذية ولكن واقع الكهرباء صعب جداً في كل لبنان. وهي اكدت ذلك في بيانها الذي أصدرته في هذا الصدد".

وختم البيان بالاشارة الى انّه "قبل أسابيع سعى بعضهم لغاية في نفس يعقوب الى التصوير ان بيروت مستهدفة مائياً وكهربائياً ، واليوم يعتبر اللواء الصديق ريفي أنّ طرابلس مستهدفة، فيما الحقيقة انّ هذا هو واقع الكهرباء ككل انطلاقاً من الإرث الثقيل الموجود في قطاع الكهرباء والذي يعرف اللواء ريفي قبل غيره أسبابه ومسبباته التي نعمل ليل نهار منذ وصولنا الى الوزارة لإخراج لبنان منه الى واقع أفضل ، ولقد بدأت بشائر الواقع الأفضل بالظهور انطلاقاً من وصول الغاز الى محطة دير عمار في الأشهر القليلة المقبلة. رغم كل ذلك، نؤكد ان التواصل بين الوزير الصدي واللواء ريفي الذي لم ينقطع يوماً لن ينقطع وما جرى لن يفسد في الود قضية".
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