رأس بعلبك إحتفلت بعيد انتقال السيدة العذراء

احتفلت الطوائف في ، بعيد انتقال السيدة العذراء، وأقيمت مسيرة في رأس تقدمها راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا وكاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو والرئيس العام للرهبانية الباسيلية الحلبية في الأرشمندريت إيليا بطيخة، ورئيس سليم ، ورجال دين، وأخويات، ومخاتير وحشد من المؤمنين.

وعزفت موسيقى كشافة بقيادة القائد طوني سليم روفايل الأناشيد الخاصة بالعيد، ثم استقرت المسيرة في كنيسة رأس بعلبك العجائبية حيث أقيمت الصلوات على نية الجميع.