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لبنان

رأس بعلبك إحتفلت بعيد انتقال السيدة العذراء

Lebanon 24
14-08-2026 | 14:39
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رأس بعلبك إحتفلت بعيد انتقال السيدة العذراء
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 احتفلت الطوائف المسيحية في البقاع الشمالي، بعيد انتقال السيدة العذراء، وأقيمت مسيرة في رأس بعلبك تقدمها راعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا وكاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو والرئيس العام للرهبانية الباسيلية الحلبية في لبنان الأرشمندريت إيليا بطيخة، ورئيس المجلس البلدي سليم نصرالله، ورجال دين، وأخويات، ومخاتير وحشد من المؤمنين.

وعزفت موسيقى كشافة الجراح بقيادة القائد طوني سليم روفايل الأناشيد الخاصة بالعيد، ثم استقرت المسيرة في كنيسة رأس بعلبك العجائبية حيث أقيمت الصلوات على نية الجميع.

 

 

 

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