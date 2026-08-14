تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد كتائبي في جزين: نؤكد على الشراكة الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات

Lebanon 24
14-08-2026 | 15:06
A-
A+
وفد كتائبي في جزين: نؤكد على الشراكة الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات
وفد كتائبي في جزين: نؤكد على الشراكة الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أجرى وفد من حزب الكتائب اللبنانية، برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب برنارد جرباقه، جولة في منطقة جزين، بدعوة من رئيس إقليم جزين الكتائبي كريستيان نصر، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي لينا جلخ وريتا بولس ومارون عسّاف، شملت عدداً من المرجعيات الدينية والفاعليات الحزبية والاجتماعية في المنطقة.

استهل الوفد جولته بزيارة مطرانية صيدا المارونية، حيث كان في استقباله المدبّر العام الأب مدلج تامر. ونقل جرباقه تحية رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى المطران مارون عمار والآباء وأبناء الجنوب، مؤكداً اهتمام الحزب بأوضاع القرى الحدودية ومنطقة جزين وصيدا وقضاء الزهراني.

وتناول اللقاء الأوضاع التربوية والصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مع التركيز على سبل تثبيت أبناء المنطقة في أرضهم وأرزاقهم، والحد من النزوح والهجرة وتحفيز العودة، إلى جانب تعزيز السلم الأهلي والشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع.

كما وزار الوفد مطرانية الروم الكاثوليك في صيدا، حيث استقبله المونسنيور جلخ والآباء.

واطلع الوفد على تاريخ الكاتدرائية الذي يعود إلى أكثر من 130 عاماً، وعلى الفسيفساء المسيحية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي، والتي اكتُشفت خلال حفريات في بلدة أنان في قضاء جزين.

وجرى خلال اللقاء بحث أفكار عملية للتخفيف من النزوح والهجرة. وشدد جرباقه على ثوابت حزب الكتائب القائمة على العيش بكرامة وحرية على أرض لبنان، والشراكة والمساواة بين جميع اللبنانيين، داعياً إلى تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، وحماية الجيش اللبناني والقوى الشرعية، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

وفي مقر إقليم جزين الكتائبي، عقد الوفد اجتماعاً حزبياً في حضور كتائبي، وأكد جرباقه أهمية الدور الذي يؤديه حزب الكتائب في الحياة الوطنية، مشدداً على ثبات مواقفه واستمراره في خدمة لبنان على رغم التحديات والتضحيات.

كما ونوّه بانضباط الرفاق وصمودهم، داعياً إلى مواصلة العمل لخدمة المنطقة والبلد.

ووضع جرباقه ورئيس الإقليم نصر إكليلاً من الغار على النصب التذكاري لشهداء حزب الكتائب اللبنانية الذين سقطوا في منطقة جزين، ووقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواحهم.

وانتقل الوفد بعد ذلك إلى دير سيدة مشموشة، حيث استقبله رئيس الدير الأب مارك سعادة. وتناول اللقاء الشأنين التربوي والاجتماعي ودور الرهبنة المارونية في تعليم أبناء المنطقة وخدمتهم، إضافة إلى أهمية دعم المؤسسات التي تساهم في تعزيز صمود الأهالي.

وشهدت اللقاءات مع المرجعيات الكنسية تأكيداً مشتركاً على أهمية التعاون بين الكنيسة والأحزاب والمؤسسات المدنية في حماية العائلة اللبنانية، ودعم المبادرات الإنسانية، وبخاصة في المناطق الطرفية والقرى الحدودية، وتشجيع الأهالي على البقاء في أرضهم. واختُتمت الجولة بلقاء في منزل رئيس إقليم جزين.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 22:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية نحو بناء مؤسسات الدولة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 22:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حماية لبنان تبدأ باحترام القوانين وإنجاز التحقيقات وترسيخ دولة المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 22:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع السعودية: 14 دولة أكدت دعمها للتحالف البحري ودول أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 22:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

رئيس الحزب

اللبنانية

المسيحية

رئيس حزب

مسيحية

ماروني

التركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-14
Lebanon24
14:39 | 2026-08-14
Lebanon24
14:01 | 2026-08-14
Lebanon24
14:00 | 2026-08-14
Lebanon24
13:10 | 2026-08-14
Lebanon24
13:00 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24