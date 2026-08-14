تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ازمة سلام - منسى: المطلوب آلية واضحة ودائمة للتنسيق

Lebanon 24
14-08-2026 | 22:25
A-
A+
ازمة سلام - منسى: المطلوب آلية واضحة ودائمة للتنسيق
ازمة سلام - منسى: المطلوب آلية واضحة ودائمة للتنسيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الديار": أظهر الخلاف الأخير بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى أن المعالجة المطلوبة لا يمكن أن تبقى في إطار التسوية الشخصية أو احتواء التباين الظرفي، بل يفترض أن تنطلق من تثبيت آلية واضحة ودائمة للتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش، بما يحصّن المؤسسة العسكرية ويمنع إدخالها في أي اصطفاف سياسي، فغياب هذه الآلية يفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات والاجتهادات، ويحوّل أي اختلاف في وجهات النظر إلى أزمة سياسية قابلة للتوسع، والأخطر أن تكرار مثل هذه الإشكالات قد ينعكس على صورة المؤسسة العسكرية ويجعلها ساحة للمزايدات والتجاذبات السياسية، ولا سيما أن ما حصل أعاد إلى الواجهة أجواء أزمة صخرة الروشة، بما رافقها آنذاك من تباين في المقاربات وتداخل في الصلاحيات، وفقا لاوساط وزارية.
Advertisement
وكتبت صونيا رزق في" الديار": بعد دخول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط ضبط الوضع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى، على أثر الخلاف الذي إتخذ بعداً سياسياً طرح اسئلة حول صلاحيات رئيس الحكومة والوزير، الذي يمثّل مؤسسة اساسية جداً في الدولة خصوصاً في هذه الظروف، لذا كان من الضروري جداً دخول الرئاسة الاولى لتخفيف التوتر السائد بعد عدم مشاركة منسّى في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس.
لكن يمكن القول وفق المصادر المتابعة لوساطة بعبدا، بأنّ وهج الاجواء السياسية الملبّدة قد خف  لكن لم تصل الى حد المصالحة النهائية، والرئيس عون يسعى الى منع تفاقم الخلاف وتحويله الى ازمة داخل الحكومة، لذلك يعمل على تقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في وقت تحتاج فيه الحكومة والدولة بشكل عام الى الوحدة والتماسك، وعدم الوقوع في فخ السجالات في ملف يتعلق بالمؤسسة العسكرية وصلاحيات وزير الدفاع، لانّ هذه المسائل من شأنها ان تنعكس سلباً في اتجاهات عديدة.
مواضيع ذات صلة
مفاوضات روما اليوم لمراقبة تطبيق اتفاق الإطار ومواكبة خطوات الجيش.. واشنطن: آلية واضحة وعملية قبل المرحلة التالية
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اوساط وكلاء الدفاع عن سلامة: لا موجب للتوقيف والمادة 111 واضحة
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن إيران الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: إسرائيل وقعت على اتفاق مع قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر بغزة لتحديد آلية التنسيق
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

العماد جوزاف عون

مجلس الوزراء

وزارة الدفاع

قيادة الجيش

وزير الدفاع

الرئيس عون

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:58 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-08-15
Lebanon24
07:25 | 2026-08-15
Lebanon24
07:13 | 2026-08-15
Lebanon24
07:00 | 2026-08-15
Lebanon24
06:58 | 2026-08-15
Lebanon24
06:52 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24