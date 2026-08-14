تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مواكبة اميركية لتنفيذ "اتفاق الاطار" جنوبا

Lebanon 24
14-08-2026 | 22:32
A-
A+
مواكبة اميركية لتنفيذ اتفاق الاطار جنوبا
مواكبة اميركية لتنفيذ اتفاق الاطار جنوبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لا يمكن فصل التحرك الاميركي الميداني الذي يجسده سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، ورئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، عن الاجواء المكهربة لجلسات التفاوض الاخيرة، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوباً،وتكرار مواقف المسؤولين الإسرائيليين، برفض الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان، وإنما تعبّر عن استمرار التزام الولايات المتحدة الأميركية بوعودها والتزاماتها بمساعدة لبنان، لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وبالمقابل حث الدولة اللبنانية على تكثيف الجهود لنزع سلاح حزب الله، لازالة ذرائع إسرائيل للاستمرار بالاحتلال بحجة بقاء سلاح الحزب وتهديداته ضد المستوطنات الإسرائيلية المواجهة للحدود اللبنانية الجنوبية.
Advertisement
تسعى الولايات المتحدة الأميركية من خلال تحركها تجاه إسرائيل ولبنان بعد أيام معدودة من انتهاء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، إلى تطويق اي تداعيات محتملة للاجواء المحمومة التي سادت جلسات التفاوض مؤخراً، وتأكيد اهتمامها بانعقاد الجلسات المقبلة للمفاوضات مطلع الشهر المقبل، والاصرار على تنفيذ بنود اتفاق الاطار ،بالرغم من محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عرقلتها بحجة استمرار وجود سلاح حزب الله في الجنوب.
تحمل زيارة كليرفيلد في طياتها،أكثر من رسالة متعددة الاتجاهات، أولها طمأنة الدولة اللبنانية، باستمرار الولايات المتحدة الأميركية بتعهداتها في رعاية ودعم مسار المفاوضات،وتنفيذ بنود اتفاق الاطار ،بالرغم من ادعاءات المشككين، ببرودة الاهتمام الاميركي، جراء انشغال الادارة الاميركية بحرب ايران.
ثانياً،ابلاغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته، عدم موافقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تصريحاته ومسؤولين آخرين، برفض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان نهائياً ، او تأخير تنفيذ اتفاق الاطار بالانسحاب من جنوب لبنان، تحت اي ذريعة كانت،ولاسيما ربط الانسحاب الإسرائيلي بانتهاء انتخابات الكنيست الإسرائيلية نهاية تشرين الاول المقبل، كما يتم التداول به .
ثالثاً ،تكذيب الادعاءات التي تُروَّج عن هامش أعطته واشنطن لنتنياهو بعد زيارته الاخيرة إلى الولايات المتحدة،للتصعيد العسكري،والاستمرار بعمليات تجريف وهدم المنازل دون حسيب او رقيب.
مواضيع ذات صلة
ترقب لبناني لعودة قائد مشاة البحرية الأميركية والبدء بتنفيذ "اتفاق الاطار"
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقف متعاكسة داخل مجلس الوزراء والبدء بتنفيذ "اتفاق الاطار" رهن الاتصالات الاميركية- الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات روما ثلاثية الايام لتنفيذ "اتفاق الإطار" والمناطق النموذجية تحت الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتّحدة تُعلن عن إطلاق المناطق التجريبيّة في لبنان: سنُواصل العمل لتنفيذ "إتّفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 14:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-08-15
Lebanon24
07:30 | 2026-08-15
Lebanon24
07:25 | 2026-08-15
Lebanon24
07:13 | 2026-08-15
Lebanon24
07:00 | 2026-08-15
Lebanon24
06:58 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24