مواكبة اميركية لتنفيذ "اتفاق الاطار" جنوبا

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": لا يمكن فصل التحرك الميداني الذي يجسده سفير الأميركية في ميشال عيسى، ورئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، عن الاجواء المكهربة لجلسات التفاوض الاخيرة، والتصعيد المتواصل جنوباً،وتكرار مواقف المسؤولين الإسرائيليين، برفض الانسحاب من الاراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وإنما تعبّر عن استمرار الولايات المتحدة الأميركية بوعودها والتزاماتها بمساعدة لبنان، لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وبالمقابل حث الدولة اللبنانية على تكثيف الجهود لنزع سلاح ، لازالة ذرائع إسرائيل للاستمرار بالاحتلال بحجة بقاء سلاح الحزب وتهديداته ضد المستوطنات المواجهة للحدود اللبنانية الجنوبية.تسعى الولايات المتحدة الأميركية من خلال تحركها تجاه إسرائيل ولبنان بعد أيام معدودة من انتهاء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، إلى تطويق اي تداعيات محتملة للاجواء المحمومة التي سادت جلسات التفاوض مؤخراً، وتأكيد اهتمامها بانعقاد الجلسات المقبلة للمفاوضات مطلع الشهر المقبل، والاصرار على تنفيذ بنود اتفاق الاطار ،بالرغم من محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عرقلتها بحجة استمرار وجود سلاح حزب الله في الجنوب.تحمل زيارة كليرفيلد في طياتها،أكثر من رسالة متعددة الاتجاهات، أولها طمأنة الدولة اللبنانية، باستمرار الولايات المتحدة الأميركية بتعهداتها في رعاية ودعم مسار المفاوضات،وتنفيذ بنود اتفاق الاطار ،بالرغم من ادعاءات المشككين، ببرودة الاهتمام الاميركي، جراء انشغال الادارة الاميركية بحرب .ثانياً،ابلاغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته، عدم موافقة الرئيس الاميركي على تصريحاته ومسؤولين آخرين، برفض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان نهائياً ، او تأخير تنفيذ اتفاق الاطار بالانسحاب من جنوب لبنان، تحت اي ذريعة كانت،ولاسيما ربط الانسحاب الإسرائيلي بانتهاء انتخابات الكنيست الإسرائيلية نهاية تشرين الاول المقبل، كما يتم التداول به .ثالثاً ،تكذيب الادعاءات التي تُروَّج عن هامش أعطته لنتنياهو بعد زيارته الاخيرة إلى الولايات المتحدة،للتصعيد العسكري،والاستمرار بعمليات تجريف وهدم المنازل دون حسيب او رقيب.