أبو فاعور: علاج جذري لمشكلة المياه في منطقة راشيا قريباً

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أقامت بلدية بكيفا حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية لبئر المياه، بحضور عضو كتلة اللقاء النائب وائل أبو فاعور، مستشار للشؤون الاسلامية الشيخ علي الجناني، وكيل داخلية الجنوبي في عارف أبو منصور، رئيس دائرة راشيا والبقاع في الحزب الديمقراطي اللبناني جمال البرقشي، الاكسرخوس إدوار شحاذه، مدير مدرسة العرفان التوحيدية - ضهر الشيخ بهاء برغشه، أعضاء في المجلس المذهبي، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من الأهاليوألقى أبو فاعور كلمة قال فيها: "مبروك لبكيفا هذا الإنجاز، ولبلدية بكيفا على هذا الجهد الذي هو موضع تقدير واحترام. تحية لبكيفا البلدة الراقية الحضارية المتنوعة، بلدة الكفاءات والطاقات والمواهب في الطب وفي الاعلام وفي كل مجالات الحياة".وأضاف: "أتوجّه بالشكر للصديق نبيل حدّاد الذي تبرّع بألواح الطاقة الشمسية، وأتمنى أن نستضيفه يوماً ما في بكيفا ليرى هذا المشروع وقد أبصر النور، كما للصديق الأستاذ ايهاب سرحال، الدكتور فارس زيتون، السيد سليمان ابو بركة، الأستاذ جميل درغام والمجلس البلدي وكل مَن سعى لنجاح هذا المشروع. والشكر لمؤسسة بن طلال ومعالي السيدة ليلى الصلح حمادة التي قامت بحفر وتجهيز البئر في العام ٢٠١٦ والاعلامية راغدة درغام".وأشار أبو فاعور إلى أن "العلاجات التي نقوم بها موضعية، فمعظم قرى منطقة راشيا باتت مزوّدة بالطاقة الشمسية لآبار المياه، وبقي لدينا معالجة في كوكبا قريباً مع مصلحة مياه البقاع ومعالجة للبئر الثاني في العقبة عبر الصليب الأحمر الدولي".وكشف أن "العلاج الجذري لمشكلة المياه هو عبر المشروع المركزي لمجلس الإنماء والإعمار، الذي سيُطرَح للتلزيم بعدما تعثّر في السابق بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها البلد، على أن تكون المياه من مصادر محلية في القرى، لا سيما وأن معظم البلدات لديها آبار وشبكات مياه. وآمل ان يُطلق هذا المشروع خلال فترة قريبة"، مجدداً دعمه لبلدية بكيفا.