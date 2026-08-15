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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا هي ردٌّ على "حزب الله"

Lebanon 24
15-08-2026 | 05:48
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الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا هي ردٌّ على حزب الله
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أعلنت المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ليلا رد على خرق خطير للاتفاق من قبل "حزب الله" بعد أن هاجم القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. 
 
وأضافت: "لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا". 
 
وتابعت: "لن نسمح لحزب الله باستهداف قواتنا ومواطنينا وسنواصل العمل لإزالة التهديدات". 
 
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