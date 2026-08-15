الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا هي ردٌّ على "حزب الله"

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#عاجل | المتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتينانت كولونيل إيلا واوية:
جاءت غارات جيش الدفاع الليلة ردًا على خرق خطير للاتفاق من قبل حزب الله، بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها.
لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق، ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا أو بأمن… https://t.co/P1mMBzCJQ5
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 15, 2026
#عاجل | المتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتينانت كولونيل إيلا واوية:
جاءت غارات جيش الدفاع الليلة ردًا على خرق خطير للاتفاق من قبل حزب الله، بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها.
لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق، ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا أو بأمن… https://t.co/P1mMBzCJQ5