تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران عودة ترأس خدمة القداس بمناسبة عيد رقاد السيّدة العذراء

Lebanon 24
15-08-2026 | 07:13
A-
A+
المطران عودة ترأس خدمة القداس بمناسبة عيد رقاد السيّدة العذراء
المطران عودة ترأس خدمة القداس بمناسبة عيد رقاد السيّدة العذراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خدمة القداس في كنيسة نياح السيدة – رأس بيروت بمناسبة عيد رقاد السيدة والدة الإله.  بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "نحتفل اليوم بعيد رقاد والدة الإله، متأملين اكتمال الحياة التي عاشتها في شركة عميقة مع الله وطاعة كلية لمشيئته. لذا تنظر الكنيسة إلى رقادها كعبور إلى الحياة، لأن الموت بالنسبة للتي حملت المسيح في أحشائها، ليس انفصالا عن الحياة، بل انتقال إلى ملء الحياة مع الذي أحبته وخدمته وأطاعت مشيئته. نحن لا نستطيع أن نفهم كيف رقدت والدة الإله، إن لم نفهم أولا كيف عاشت. فالإنسان لا يصنع في لحظة موته علاقة جديدة مع الله لأن الموت يكشف حقيقة العلاقة التي عاشها معه طوال حياته. العذراء مريم، منذ لحظة بشارتها، اختارت أن تكون حياتها كلها لله. لذلك، لم تبحث عن ضمانات، ولم تطلب أن تفهم المستقبل، بل أطاعت كأمة للرب فصار «اللحد سلما مصعدة إلى السماء»، «فانتقلت من الأرض إلى السماء» كما نرتل في غروب العيد".
Advertisement

أضاف: "والدة الإله لم تجعل نفسها مركز حياتها، بل الله. من هنا تبدأ كل حياة روحية حقيقية. الإنسان المعاصر يريد أن يملك حياته بالكامل، أن يخطط لكل شيء، وأن يضمن المستقبل، وأن يفهم قبل أن يؤمن، وأن يقبل من الله ما ينسجم مع رغباته. والدة الإله تعلمنا أن الإيمان ليس أن أفهم كل شيء، بل أن أثق بالله، وأن أضع حياتي بين يديه حتى عندما لا أعرف إلى أين يقودني. طاعة العذراء لم تكن موقفا عابرا، بل كانت طريقة حياة. يقول الإنجيل: «أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها» (لو 2: 19). إنها لا تسمع كلمة الله ثم تنساها، بل تدخل الكلمة إلى قلبها، وتحفظها، وتتأملها، وتسمح لها بأن تغيرها. قال الرب: «طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها» (لو 11: 28). والدة الإله هي المثال الحي للإنسان الذي لا يكتفي بسماع كلمة الله، بل يجعلها أسلوب حياة. نحن أيضا نسمع كلمة الله، ونقرأ الإنجيل، ونصلي، ونشارك في الأسرار المقدسة. هل سألنا أنفسنا: كم مرة أطعنا المسيح؟ كم مرة سمحنا لكلمته أن تفعل فينا وتغيرنا؟ هل تؤثر كلمة الله في قراراتنا وفي طريقة تعاملنا مع الإخوة وفي طريقة احتمالنا للألم؟ أم إننا نريد المسيح في الكنيسة فقط، ونريد حياتنا في اتجاه آخر؟"

وتابع: "لقد حملت العذراء المسيح أولا في قلبها، بالإيمان والطاعة، ثم في أحشائها. يقول القديس غريغوريوس بالاماس إن والدة الإله بلغت أسمى درجات الإتحاد بالله، لأنها قدمت له كيانها كله، ولم تترك في حياتها موضعا مغلقا أمام نعمته. حياة العذراء ليست صورة بعيدة عن متناولنا، بل دعوة لنتعلم منها كيف يصبح الإنسان مسكنا لله. يقول الرب يسوع: «من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي» (مت 12: 50). يريد المسيح أن يجعل كلا منا قادرا، بالنعمة، على حمل حضوره في حياته، على مثال والدة الإله، أي أن نصير مستعدين كل يوم لأن نقول مثلها: «ليكن لي كقولك»، وأن نحفظ كلمته في القلب، وأن نعيشها في الواقع. الطريق لم يكن سهلا على العذراء. «إبن العلي» الذي بشرها الملاك بأنها ستحبل به، رأته طفلا محتاجا إلى رعايتها، ثم مرفوضا ومضطهدا ومصلوبا. مع ذلك، وقفت عند الصليب. لم تهرب عندما صار الإيمان به مؤلما، بل بقيت حيث كان الألم، لأنها بقيت حيث كان المسيح. كثيرون في أيامنا يحبون المسيح ما دام الطريق سهلا، لكنهم يتراجعون عندما تعترضهم تجربة أو مرض أو خسارة أو ظلم، أو عندما يظنون أن الله لا يسمعهم. مريم تعلمنا أن الإيمان الحقيقي يعني الثبات مع المسيح وسط الألم. لذلك يصبح رقادها مفهوما في ضوء حياتها كلها. فالتي عاشت مع المسيح، رقدت فيه؛ والتي لم تفصل قلبها عنه في الأرض، لم يفصلها عنه في الرقاد".

وختم: "رقاد والدة الإله لا يدعونا فقط إلى تكريمها، بل إلى التعلم منها. نتعلم التواضع بدل التمركز حول الذات، والطاعة بدل العناد، والصمت بدل كثرة الكلام، وحفظ كلمة الله بدل الإكتفاء بسماعها، والثبات بدل الهروب عندما يصبح الطريق صعبا. الأهم أن نتعلم أن نحمل المسيح في حياتنا، لا بالكلام، بل بالمحبة والتواضع والغفران والصبر والتوبة. عندئذ يصبح كل عيد في الكنيسة طريقا لنا نحو الخلاص، ويصبح قبرنا «سلما مصعدة إلى السماء» كما رتلنا في صلاة الغروب أمس".
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم احتفل بعيد انتقال السيدة العذراء
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.. هكذا ستكون عطلة الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.. مذكرة رسمية للإقفال في هذا التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك الكلدان في العراق ترأس قداسا بمناسبة زيارته إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المطران الياس عودة

المستقبل

إلى أين

الصليب

بيروت

الملا

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-08-15
Lebanon24
10:59 | 2026-08-15
Lebanon24
10:53 | 2026-08-15
Lebanon24
10:43 | 2026-08-15
Lebanon24
10:19 | 2026-08-15
Lebanon24
09:57 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24