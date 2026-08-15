جنبلاط يدين مجزرة أنصار ودير الزهراني ويحذّر من الأطماع الإسرائيلية في لبنان

دان رئيس النائب تيمور جنبلاط المجزرة في ودير الزهراني، معتبرًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين يؤكد أن "الإطار الثلاثي" لم يحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة على الأرض.

وشدد جنبلاط، خلال مستهل لقاءاته الأسبوعية في قصر المختارة، على أن الحل المنشود يقوم على "الانسحاب الكامل، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق مسار إعادة الإعمار".

كما دان الخريطة التي نشرتها الإسرائيلية، والتي أظهرت اقتطاع أجزاء من الأراضي وضمّها إلى ، معتبرًا أنها "ليست تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر خطير إلى الأطماع الإسرائيلية التوسعية والاستيطانية"، وتؤكد، بحسب قوله، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط محاولات التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وأكد جنبلاط أن تمسّك بتولي الدولة وحدها التفاوض لا يعني السماح لإسرائيل باستخدام المفاوضات غطاءً لاستمرار عدوانها وفرض وقائع جديدة على الأرض، داعيًا الدولة إلى إعادة النظر في مقاربتها للمرحلة في ضوء التطورات الميدانية، والتمسك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وفي قصر المختارة، التقى جنبلاط عددًا من الوفود الشعبية والبلدية ورجال الدين، وبحث معهم في قضايا خدماتية وإنمائية، بحضور أعضاء "اللقاء " النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

ومن أبرز الوفود، وفد كبير من عائلات العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية، ووفد من مشايخ عين قنيا – حاصبيا.

كما التقى رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار، ورئيس بلدية برقايل، وعددًا من رؤساء البلديات ونوابهم وممثلي البلديات في المنطقة، إضافة إلى وفد من متقاعدي الجمارك الذي قدّم له درع شكر ووفاء تقديرًا لمواقفه الداعمة لهم.

والتقى أيضًا وفدًا من جمعية كمال جنبلاط الفكرية، الذي دعاه إلى المشاركة في الاحتفال السنوي للجمعية في جمعية الرسالة الاجتماعية في عاليه في 28 آب.

وتسلّم جنبلاط عددًا من المؤلفات، بينها كتاب الدكتور غازي زهر الدين "حصاد من قضاء الشوف"، وكتاب الدكتور توفيق سري الدين "الهيمنة في باكستان"، فيما تلقى دعوة من الأستاذة رودانا البنا للمشاركة في توقيع كتابها "معجم كمال جنبلاط" في المكتبة الوطنية في بعقلين في 22 آب.

كذلك، التقى جنبلاط وفودًا من عائلات آل البنا في شارون وآل شيا في بدغان، ووفودًا من الورهانية ومرستي ومجدلبعنا وعين وزين وبشتفين والمشرفة وحارة الناعمة ومجدليا، إضافة إلى وفد من تجمّع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، حيث جرى البحث في قضايا مطلبية وعامة.

كما التقى أعضاء من مكتب الاغتراب في الحزب التقدمي الاشتراكي في الرياض، وتلقى سلسلة من المراجعات من رؤساء بلديات ومجالس بلدية وفاعليات أهلية ومجتمعية.