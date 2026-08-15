اسرائيل تريد سويسرا في جنوب لبنان

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واشارت المصادر الى أن حظوظ التقاطع على سويسرا، تبدو متقدمة على غيرها، وان كانت تنافسها ايطاليا، لأسباب سياسية ودبلوماسية عدة، ابرزها:-الحياد السويسري، اذ تُصنّف برن تقليدياً من بين الأطراف غير المنخرطة او المنحازة لاي طرف في صراعات المنطقة، ما يعطي آلية المراقبة مظهراً أكثر حياداً من الاعتماد حصراً على دول غربية مرتبطة مباشرة بإسرائيل أو بالملف اللبناني.-علاقاتها مع الطرفين، حيث تمتلك سويسرا قنوات دبلوماسية مع كل من وتل ابيب، كما أن لديها تاريخاً طويلاً في الوساطة والعمل الإنساني والدبلوماسية الهادئة الناجحة، على الصعيد الدولي، لذلك يمكن تقديمها كطرف ثالث مقبول-وجود قوة ذات طبيعة غير قتالية، مع رغبة الطرفين المعنيين، بان تكون المهمة محصورة بـالتحقق من تنفيذ الاتفاق على الأرض وليس بإرسال قوة قتالية، لان المهمة المطلوبة ستكون أقرب إلى المراقبة، التقييم، رفع التقارير، ومنع سوء تفسير التحركات، وليس الدخول في مواجهة مع أي طرف، وهو ما ينطبق على سويسرا التي يفرض دستورها العرفي وقوانينها: منع مشاركة أي وحدات عسكرية في عمليات قتالية أو نزاعات مسلحة خارج البلاد، وحصر المشاركة بمهام حفظ السلام الدولية غير القتالية أو الدعم الإنساني، على أن تكون أي مهمة خارجية تحت تفويض رسمي من منظمة أو منظمة الأمن والتعاون في .-ملاءمة طبيعة الدور السويسري، مع التحول من «اليونيفيل» إلى الآلية الجديدة التي يجري الاعداد لها، في سياق ترتيبات أميركية جديدة لمراقبة الوضع ، مع وجود آلية تنسيق ومراقبة أميركية –لبنانية - إسرائيلية قيد البحث.وكشفت المصادر ان التاخير الحاصل في حسم هذا الموضوع متعلق بعدم حصول لبنان على اجابات اميركية واضحة حول مجموعة من المسائل ذات الطابع السيادي، والتي كان من المتوقع ان يحملها الجنرال كليرفيلد معه، على خلفية النقاشات التي حصلت في «روما 2»، والتي ابرزها: الا تتحول القوة الى بديل عن ، الا تكون مهمتها نزع السلاح بالقوة او تنفيذ عمليات امنية، تحديد مرجعية القوة ما اذا ستكون دولية ام اميركية، الا تتحول آلية التقييم الى اداة لاطالة عمر الوجود الاسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية.