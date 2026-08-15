قانون الإعلام الجديد: هذه التعديلات مطلوبة

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كتبت "النهار": كان يفترض أن يشكّل قانون الإعلام الجديد خطوة أساسية لتنظيم القطاع، وتحديث الإطار التشريعي الناظم له بعد سنوات من وعشرات الجلسات في اللجان النيابية والمطالبات بإقرار القانون.. لكن الصيغة التي أقرّها مجلس النواب تحوّلت عملياً إلى مشكلة جديدة في القطاع. فقد أثار القانون اعتراضاً عارماً من نقابتي الصحافة والمحررين، على خلفية عدم الأخذ بتعديلات جرى التوافق عليها خلال جلسة عُقدت في مكتب مجلس النواب الياس بو صعب، في حضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب من كتل مختلفة، هم ، وجورج عقيص، وآلان عون، وحسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي. التعديلات المطلوبة التي جرى التوافق عليها ليست تفصيلية، لكونها تغيّر روحية القانون. "النهار" حصلت على الملف المفصل الذي يشرح النقاط المطلوب تعديلها من نقابتي الصحافة والمحررين، ويمكن اختصارها بالآتي: في المادة 104، مطلوب إلغاء الفقرتين «ب» و«ج» اللتين تنصان على سجن الصحافي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع إمكان تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة وفرض غرامة تصل إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. كذلك، يُراد تعديل الفقرة "ه" من المادة 115، التي سبق تعديلها بشطب الجملة الأولى منها خلال اجتماع اللجنة الفرعية التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب في جلسة عقدت في 6-5-2026، قبل أن تعود وتظهر في نص القانون المُقر، وتنص على أن "يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية". وفي المادة 74، الفقرة "أ"، ينص القانون على أن الخبير الإعلامي "يُنتخب إلى الهيئة بالأكثرية المطلقة من عميد ومديري فروع كلية الإعلام ، والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشأة أو التي قد تنشأ بقانون". والمراد تعديله هو حذف كلمة "النقابات"، لعدم وجود أكثر من نقابتين وعدم تحديد هوية النقابات المقصودة، إضافة إلى أن يتولى الصحافة اللبنانية دعوة الجهات المعنية إلى الاجتماع لإجراء الانتخابات، بدلاً من عميد كلية الإعلام. وفي الفقرة نفسها، ينص القانون على أن الهيئة تتألف من عشرة أعضاء، ينتخب سبعة منهم مباشرة، فيما تسمّي الجهات المعنية مرشحين لتعيين ثلاثة أعضاء بقرار من . والمراد تغييره هو خفض عدد الأعضاء المنتخبين مباشرة من سبعة إلى ستة، ليتسنى رفع عدد الذين تعيّنهم الحكومة من ثلاثة إلى أربعة. أما الفقرة "ه" من المادة 74، فتنص على أن يقترح لائحة من 12 مرشحاً من أصحاب الخبرة لتعيين ثلاثة أعضاء في الهيئة (بتعديل الفقرة "أ" يصبحون 4 أعضاء)، على أن يختار مجلس الوزراء ثلاثة منهم بأكثرية الثلثين. والمراد تعديله هو أن يكون ثلاثة منهم خبراء في المجال الإعلامي، وذلك بعد رفع عدد الخبراء الإعلاميين في الهيئة إلى أربعة، أحدهم منتخب وثلاثة يعيّنهم مجلس الوزراء.وتطال التعديلات أيضاً المادة 73، الفقرة 6، التي تنص على ألا تكون لدى المرشحين عند الترشيح وخلال السنوات الثلاث السابقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في ، أو تؤمّن تجهيزات تُستعمل في مجال الإعلام في لبنان. والمراد تعديله هو استبدال شرط عدم وجود "مصلحة مباشرة أو غير مباشرة" بشرط ألا يكون المرشحون "موظفين" في أيّ مؤسسة إعلامية.كذلك جرى الاتفاق على استبدال كل ما يرد في نص القانون من "جرائم نشر" لتصبح "مخالفات نشر"، باعتبار أن الصحافيين ليسوا مجرمين، وهذا ما لم يحصل. وأخيراً، اقتُرحت إضافة مادة تنص على أن "تُمنح المؤسسات الإعلامية التي لا تتوافق أوضاعها مع أحكام هذا القانون مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويعود لمجلس الوزراء تحديد دقائق التطبيق عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الإعلام".بالإضافة إلى التعديلات التي تقدّمت بها نقابتا الصحافة والمحررين، تضمّن الجدول نفسه مجموعة من التعديلات المقترحة من وسائل إعلامية، طالت عدداً من المواد المرتبطة بملكية المؤسسات الإعلامية وآلية عملها وشروط الترخيص. ومن أبرزها إلغاء المادة 6 المتعلقة بتضارب المصالح ومنع المؤسسات الإعلامية ومالكيها من إبرام عقود أو الحصول على امتيازات من الدولة والجهات التي تتعامل بالمال العام، وشطب الفقرة الثانية من المادة 8 التي تحدّ من إمكان تملّك الشخص الواحد أكثر من مؤسسة إعلامية من الفئة نفسها..وفي ما يتعلق بمنع الاحتكارات، اقترحت التعديلات إلغاء الفقرة "ب" من المادة 66، التي تضع قيوداً على مساهمة بعض الأشخاص في شركات البث والإعلان. وشملت المادة 89 بتعديل يهدف إلى حذف عبارة "وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص" من مهمات الهيئة في ضمان التنوع والتعددية الإعلامية. أما المادة 90، فاقترح تعديلها لتتم إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة لدفاتر الشروط على الجهات القضائية المختصة، بدلاً من منح الهيئة صلاحية فرض غرامات مالية عليها بعد توجيه الإنذار.والجدير ذكره، أن التجمعات والجمعيات ووزير الإعلام الذين رحبوا بإقرار القانون، يعترفون بأنه ينطوي على خلل واضح، ولا سيما في المواد التي تجرم الصحافيين وتصل إلى سجنهم.