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لبنان

الشرع حسم أمره..

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-08-2026 | 01:45
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الشرع حسم أمره..
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نقلت أوساط سياسية شديدة الاطلاع عن مصدر سوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع حسم موقفه لجهة عدم التدخل عسكرياً في لبنان، وأن دمشق لا تتجه في المرحلة المقبلة إلى أي خطوة من هذا النوع على الساحة اللبنانية.
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وبحسب المصدر، فإن التوجه لدى الشرع يقوم على لعب دور إيجابي في لبنان، على أن يكون الحضور السوري سياسياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن الخيارات العسكرية أو الأمنية.
وتشير الأوساط إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة سورية في التعامل مع الملف اللبناني من زاوية مختلفة، تقوم على التواصل والانفتاح والمساهمة في الاستقرار، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

المصدر: لبنان 24
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