الشرع حسم أمره..

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نقلت أوساط سياسية شديدة الاطلاع عن مصدر سوري أن الرئيس السوري حسم موقفه لجهة عدم التدخل عسكرياً في ، وأن لا تتجه في المرحلة المقبلة إلى أي خطوة من هذا النوع على الساحة .وبحسب المصدر، فإن التوجه لدى يقوم على لعب دور إيجابي في لبنان، على أن يكون الحضور السوري سياسياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن الخيارات العسكرية أو الأمنية.وتشير الأوساط إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة في التعامل مع الملف اللبناني من زاوية مختلفة، تقوم على التواصل والانفتاح والمساهمة في الاستقرار، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.