تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تلة علي الطاهر.. الناخب الأكبر في انتخابات إسرائيل!

سامر حداد - Samer Haddad

|
Lebanon 24
16-08-2026 | 03:00
A-
A+
تلة علي الطاهر.. الناخب الأكبر في انتخابات إسرائيل!
تلة علي الطاهر.. الناخب الأكبر في انتخابات إسرائيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الوقت الذي ترتسم فيه علامات استفهام حول المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في جولتها الثامنة المرتقبة في روما أوائل الشهر المقبل ،
Advertisement
تعود تلة علي الطاهر، تلك المرتفعات المشرفة على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، إلى واجهة المشهد الميداني في الجنوب اللبناني، لا كحدث عابر ضمن سلسلة الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار، بل كعنوان مركزي لمعركة سياسية-انتخابية تُدار حساباتها في تل أبيب أكثر مما تُدار في الميدان اللبناني نفسه. فبين تكثيف العمليات العسكرية، والحديث عن تحضيرات لعملية واسعة تطال محور التلة والمرتفعات المحيطة بها من الريحان والجرمق وصولاً إلى البقاع الغربي، يتبيّن أن هذه البقعة الجغرافية الصغيرة تحوّلت إلى ما يشبه صندوق اقتراع موازٍ، تتقرر فيه ملامح الحملة الانتخابية الإسرائيلية المقبلة بقدر ما تتقرر فيه موازين القوى الميدانية. ومع كل صباح تحمل وسائل الإعلام الاسرائيلية روايات متعددة حول مستقبل التلة ومن فيها من عناصر ومعدات واليات ومراكز قيادة ل " حزب الله" ، حتى باتت التلة مِعلماً سياسياً وليست فقط هدفاً عسكريا ، وذلك لاعتبارات عدة ابرزها الاتي :

- أولاً: لا وقف للعمليات قبل الصندوق الإسرائيلي
لقد بات واضحاً أن أي وقف حقيقي وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية لن يحصل قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل. فبنيامين نتنياهو، الذي يخوض أصعب استحقاق سياسي في مسيرته، يحتاج إلى معركة “منتصرة” يقدّمها لناخبيه، لا إلى تهدئة قد تُفسَّر كتراجع أو كضعف أمام "حزب الله" ؛وبالتالي فإن كل تصعيد ميداني، وكل إعلان عن “عملية بالغة الأهمية” كتلك التي تحدث عنها مؤخراً بغموض غير مسبوق ، يصبح رافعة دعائية في خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام قواعده اليمينية والاستيطانية، التي تطالبه باستمرار الضغط العسكري لا بالانكفاء عنه. بهذا المعنى، لا تُقاس وتيرة العمليات في الجنوب اللبناني بمنطق الحاجة العسكرية البحتة، بل بمنطق التقويم الانتخابي الإسرائيلي، حيث يصبح كل جندي إسرائيلي يتقدم خطوة على تلة علي الطاهر صوتاً محتملاً يضاف إلى رصيد نتنياهو في صناديق الاقتراع. واللافت ان كبار المحللين الإسرائيليين باتوا يتحدثون على مدار الساعة عن " الهدف الاستراتيجي" الابرز في الحرب الاسرائيلية على لبنان ، ومصيرها يقرر لا المستقبل السياسي لنتنياهو فحسب ، بل "هيبة" الجيش الاسرائيلي وفعاليته .

- ثانياً: التلة.. الحصن والرمز في آن واحد

يلتقي اكثر من محلل سياسي على القول انه لم تكن تلة علي الطاهر يوماً مجرد نقطة جغرافية عابرة على خريطة الجنوب. فهي، بحسب توصيف عسكريين مطّلعين، خط الدفاع الأساسي عن قضاء النبطية بأكمله، ونقطة إشراف استراتيجية لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة عليها بشكل كامل حتى في ذروة الحرب الأخيرة. وهذا الفشل التاريخي في اقتحامها حوّلها إلى عقدة استراتيجية مضاعفة القيمة: عسكرياً لما تمثله من تحكّم بخطوط الإمداد والمراقبة على عمق إقليم التفاح، ورمزياً لأنها تجسّد صورة الصمود التي يحرص "حزب الله" على تظهيرها أمام بيئته وأمام إسرائيل على حد سواء.
من هنا فإن استهداف التلة ليس مجرد فعل عسكري تكتيكي، بل محاولة لكسر أحد آخر الرموز الميدانية التي لم تُطوَ صفحتها بعد، وهو ما يفسر إصرار "الحزب " المعلن على التمسك الكامل بالموقع، ونفيه المتكرر لأي رواية إسرائيلية عن السيطرة عليه ، إلى درجة ان التلة دخلت في معادلة تقوم على ان اي اعتداء اسرائيلي عليها سوف يفجّر الحرب من جديد ، تماما كما هي معادلة الضاحية الجنوبية في مقابل المستعمرات الاسرائيلية المتاخمة للحدود . فقد نجح " الحزب" ، ومعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في جعل اي عملية عسكرية ضد التلة نذيراً لتجدد القتال والقصف الصاروخي من جديد ، وهذا ما برز جلياً الأسبوع الماضي من خلال المواقف التي صدرت من الضاحية الجنوبية وطهران على حد سواء .

- ثالثاً: غياب الجدية الأميركية في الضغط

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن الرعاية الأميركية للمسار التفاوضي، رغم الحديث عن “مناطق نموذجية” وآليات تحقق من الانسحاب الإسرائيلي، لم تترجم بعد إلى ضغط فعلي وملموس يلزم نتنياهو بوقف خروقاته أو بالانضباط الكامل باتفاق وقف النار. فالمواقف الصادرة عن واشنطن، سواء عبر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى أو عبر التصريحات الرسمية، بقيت أقرب إلى تكرار المبادئ العامة والتذكير بأن إسرائيل “لا تحتاج إلى إذن” للدفاع عن نفسها، أكثر منها التزاماً بمساءلة فعلية لتل أبيب عن استمرار عملياتها. هذا الغياب النسبي للجدية الأميركية يترك المجال مفتوحاً أمام نتنياهو لمواصلة حساباته الانتخابية على حساب الاستقرار الميداني، طالما أن الثمن السياسي لهذا التمادي يبقى محدوداً. وقد أظهرت مداولات الجولة السابعة من المفاوضات الثلاثية في روما ان لا اولوية أميركية في ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية طالما انها محصورة في الجنوب ولن تمتد إلى بيروت او ضاحيتها الجنوبية ، والدليل على ذلك ان الوفد الاميركي ركز مع الوفد الاسرائيلي على موضوع تصحيح بعض النقاط الحدودية على " الخط الأزرق " وملف الاسرى اللبنانيين ورفات اليهود الذين قتلوا في الحرب اللبنانية العام ١٩٧٥ وما تلاها ، حتى غدا ابراز الاهتمام بهذين الملفين " جائزة ترضية " للبنان تُشغل وفده الديبلوماسي والعسكري عن الموضوع الابرز اي وقف التدمير والتفجير والجرف في القرى التي تحتلها القوات الاسرائيلية !

- رابعاً: الدولة اللبنانية بلا أوراق ضغط

اما على الجهة المقابلة، فتجد الدولة اللبنانية نفسها عارية من أي ورقة ضغط حقيقية يمكن استخدامها لإرغام إسرائيل على الالتزام باتفاق الإطار. فلا قدرات عسكرية رادعة، ولا نفوذ دبلوماسيا يؤمن تحريك مجلس الأمن أو الشركاء الدوليين نحو موقف حاسم، ولا أدوات اقتصادية أو سياسية يمكن توظيفها كوسيلة ضغط مضادة.
في هذه الأثناء يكتفي لبنان بالمراقبة والانتظار، معلّقاً آماله على وساطة أميركية لم تثمر بعد انسحاباً كاملاً أو التزاماً إسرائيلياً واضحاً، فيما يبقى "اتفاق الإطار" نفسه محل رفض معلن من "حزب الله" ، الذي يرى فيه تنازلاً غير متكافئ لا يوازيه أي التزام إسرائيلي موازٍ بوقف الاعتداءات أو الانسحاب من النقاط المحتلة. لكن الجديد في هذا المجال ان جهات لبنانية وازنة كانت ايدت خيار المفاوضات ، بدأت تطرح تساؤلات عما إذا كان الرهان اللبناني على الضغط الاميركي فقط لوقف الحرب الاسرائيلية من شأنه ان يوقف هذه الحرب فعلا ، ام ان الحسابات الأميركية في هذا الشأن مختلفة عن الحسابات اللبنانية او في احسن الاحوال قد لا تكون في مستوى واحد من الأهمية ؛ الامر الذي يطرح السؤال الكبير - ولو كان مبكرا طرحه الان - هل تريد واشنطن فعلا تطبيق الاتفاق الاطار بكامله ام انها تختار ما يناسبها هي واسرائيل منه وتعطيه الاولوية ، واذا كان الأمر كذلك فإلى اين يتجه مسار المفاوضات الثلاثية في المدى المنظور ؟ وهل ان المطلوب هو انتظار مصير نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة بعد شهرين ، وربما ايضاً نتائج الانتخابات النصفية الأميركية التي يوليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب عناية تفوق عنايته بالملف اللبناني الإسرائيلي الذي يفترض ان يتولاه وزير خارجيته ماركو روبيو المنشغل هو الاخر بحسابات داخلية وبخلافاته التي باتت معلنة مع نائب الرئيس جي دي فانس حول استحقاق ٢٠٢٨ الرئاسي ؟

- خامساً: انتظار طهران وواشنطن
لعل ما يزيد من تعقيد المشهد أن المفاوضات الإيرانية الأميركية لا تزال تراوح مكانها من دون أي تقدم يُذكر، بينما يتمسك "حزب الله" بموقف واضح مفاده أن أي وقف نار واسع وشامل لن يكون نتاج اتفاق الإطار اللبناني-الإسرائيلي الذي يرفضه، بل سيكون انعكاساً مباشراً لتفاهم إيراني أميركي أوسع. بهذا المنطق، يربط الحزب مصير الجبهة الجنوبية بمسار إقليمي أكبر بكثير من الملف اللبناني وحده، ما يجعل أي تهدئة محلية رهينة بمتغيرات خارجة عن السيطرة اللبنانية بالكامل، ويُبقي الجنوب في حالة ترقب دائم إلى حين اتضاح ملامح التفاهم -أو غيابه- بين طهران وواشنطن. وبدا ان في ما يعلنه الامين العام ل" الحزب " الشيخ نعيم قاسم في خطبه هذه الايام وفي مواقف مسؤولين في "الحزب" عن الدور الايراني في وقف النار وعدم الاعتراف بالمفاوضات الثلاثية وبنتائجها ، ما يؤكد مرة جديدة عدم التجاوب مع ما هَدفت اليه مفاوضات واشنطن وروما ، لا بل الرفض المطلق لهذه المفاوضات ومندرجات اتفاق الاطار جملة وتفصيلا واستطراداً عدم التقيد بما ينتج عنها …

في الخلاصة ، تختصر تصريحات السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في أكثر من مناسبة، جوهر المعادلة القائمة: إن تسليم حزب الله سلاحه هو الشرط الذي يوقف كل شيء، وأن الانسحاب الإسرائيلي مرهون بهذه الخطوة أولاً، وبالتالي فان هذه الصيغة، على بساطتها الظاهرية، تلخص فعلياً كل ما يجري: معادلة “انزعوا السلاح لينسحب الإسرائيليون” التي تحكم المسار التفاوضي بأكمله، وتجعل من تلة علي الطاهر مجرد واجهة ميدانية لصراع أعمق حول شكل لبنان وموقعه في المعادلة الإقليمية المقبلة. وإلى أن تُحسم هذه المعادلة، ستبقى التلة، بصمودها ورمزيتها، الناخب الأكبر الذي يزن كلمته في صناديق الاقتراع الإسرائيلية المقبلة أكثر من أي حسابات أخرى !
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت برميلاً متفجراً على مرتفع تلة علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:51:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": عملية تمشيط إسرائيلية باتجاه الخيام وقصف مدفعي إسرائيلي على تلة علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:51:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي مستمر على تلة "علي الطاهر"
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:51:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي على تلة علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:51:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وسائل الإعلام

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

سامر حداد - Samer Haddad

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:57 | 2026-08-16
Lebanon24
10:37 | 2026-08-16
Lebanon24
10:36 | 2026-08-16
Lebanon24
10:15 | 2026-08-16
Lebanon24
10:00 | 2026-08-16
Lebanon24
09:27 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24