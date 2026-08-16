تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: نتطلع لأن تثمر المفاوضات ما يحفظ حقوق لبنان.. قبلان لعون: الحلّ بالتوافق الوطني لا الخارج

Lebanon 24
16-08-2026 | 22:21
A-
A+
الراعي: نتطلع لأن تثمر المفاوضات ما يحفظ حقوق لبنان.. قبلان لعون: الحلّ بالتوافق الوطني لا الخارج
الراعي: نتطلع لأن تثمر المفاوضات ما يحفظ حقوق لبنان.. قبلان لعون: الحلّ بالتوافق الوطني لا الخارج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توالت ردود الفعل الداخلية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة ، محذرة من تداعياتها السلبية على مسار المفاوضات الجارية وبخاصة التنفيذ الفعلي لـ"اتفاق الإطار".
Advertisement
وفي هذا الاطار، اعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن "تطلّعه إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة بما يحفظ حقوق لبنان، ويوقف الاعتداءات، ويؤمّن الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهل الجنوب وقراهم، ويفتح باب إعادة الإعمار، فتستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها، ويكون الجيش اللبناني سندها في حماية الوطن".
وربط الراعي بين مفهوم "الأرض الجيدة واستعادة الدولة دورها"، معتبرًا أن "السلام والسيادة والاستقرار ليست شعارات، بل هي التربة التي يحتاج إليها لبنان لكي يستعيد عافيته ويعيد بناء ما تهدّم ويمنح أبناءه القدرة على البقاء في أرضهم وصناعة مستقبلهم. فلبنان ليس أرضًا عقيمة ويمكنه أن يثمر من جديد".
واكد" أن لبنان، رغم ما مرّ به من أزمات وصعوبات، يبقى أرضًا قادرة على الحياة والعطاء، شرط أن تستعيد الدولة حضورها، وأن يحكم القانون، وأن تُصان الحرية، وأن تتحول المسؤولية العامة إلى خدمة للإنسان والوطن".
أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، فقال في قداس الأحد بكاتدرائية جاورجيوس من بيروت: «في الوطن فكم عشنا مآسي لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة اتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعله؟. المشكلة ليست دائما في ان الآخر أخطأ. قد يكون أخطأ فعلا، لكن السؤال الأساسي هو: «ماذا سأفعل أنا بخطئه؟»، هل سأحمله في قلبي لسنوات؟ هل سأجعله يحولني إلى إنسان قاس؟».

بدوره، السيد علي محمد حسين فضل الله قال إن «كل الاحتمالات تبقى واردة تجاه أي مغامرة جديدة» لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤكدا «أن الحذر واجب ما دامت الحلول الجذرية لم تأت بعد».
دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اعتماد «التوافق الوطني» لمعالجة الأزمة اللبنانية، محذّراً من مخاطر الرهان على الخارج، ومشدداً على أن حماية لبنان تكون بالشراكة الداخلية.
وقال قبلان، في كتاب مفتوح إلى عون، إن «كل ما يجري في المنطقة خطير للغاية»، معتبراً أن لبنان «لا يمكن لواشنطن وتل أبيب ابتلاعه»، وأن الحل يكمن في «احترام التكوين الوطني واعتماد الصيغة التوافقية للإنقاذ اللبناني، وعدم السقوط في مشاريع الفتنة الطائفية».
ورأى أن «ما تقوم به السلطة التنفيذية مشاريع إبادة تطال طائفة بعينها»، معتبراً أن هذه الطائفة «قدّمت التضحيات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية الدولة والصيغة الوطنية». وأضاف أن الرئيس عون «وضع البلد في خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية، وهو مطالب بالخروج منها».
واعتبر أن «اللحظة الآن للإنقاذ الوطني، ولا إنقاذ بلا توافق وشراكة وإلفة وطنية»، داعياً إلى عدم التعويل على «كواليس واشنطن وتل أبيب».
وأضاف أن لبنان «لا يمكنه استرضاء واشنطن أو بروكسل أو تل أبيب على حساب مصالحه الوطنية»، داعياً إلى الحفاظ على الشراكة الإسلامية ـــ المسيحية.
وفي الشأن الإقليمي، رأى قبلان أن التحولات الجارية في المنطقة غيّرت موازين القوى، معتبراً أن «ما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا يؤكد أطماعها الاحتلالية»، وأن «قدرة المقاومة وجهوزيتها» تشكل عامل ردع.
وختم بالتأكيد أن «الحل بترتيب سيادي وطني بين الجيش والمقاومة للقيام بأكبر الوظائف السيادية الوطنية»، مضيفاً أن «الرئيس نبيه بري وطن يجمع كل الطوائف، والحل عنده لا عند الخارج، والطريق الحصري للعائلة اللبنانية داخل لبنان لا عند الطليان».
 
مواضيع ذات صلة
الراعي: نتطلّع إلى أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب والسيادة بما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمّن الانسحاب من أرضنا
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 09:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا وجود لسلطة وطنية بلا توافق داخلي
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 09:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: السياسة حين تسقط على أرض المصلحة الضيقة لا تثمر والقرار حين يقع على صخر الانقسام لا يثبت
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 09:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان من البقاع الغربي: لموقف لبناني موحد يقوم على التمسك بالحقوق الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 09:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-08-17
Lebanon24
02:00 | 2026-08-17
Lebanon24
01:53 | 2026-08-17
Lebanon24
01:45 | 2026-08-17
Lebanon24
01:30 | 2026-08-17
Lebanon24
01:15 | 2026-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24