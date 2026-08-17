هل نضجت ظروف عودة المسيحيين إلى سوريا؟

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منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد، شكّلت مسألة الوجود المسيحي في واحداً من أكثر الملفات حساسية، بعدما دفعت الحرب آلاف العائلات إلى الهجرة بحثاً عن الأمان والاستقرار. واليوم، مع التحولات التي تشهدها الساحة السورية، يعود السؤال إلى الواجهة: هل نضجت فعلاً ظروف عودة إلى بلداتهم وقراهم؟الإجابة لا تبدو بسيطة، لأن العودة لا ترتبط فقط بوقف المعارك أو تبدل المشهد السياسي، بل تحتاج إلى مجموعة من الشروط المتكاملة، في مقدمها الأمن، والاستقرار القانوني، وإعادة بناء الثقة، وتأمين مقومات الحياة الطبيعية.لا شك في أن أي تحسن في الوضع الأمني ووجود مسار سياسي أكثر استقراراً يمكن أن يشكلا عاملاً مشجعاً على عودة بعض العائلات التي غادرت سوريا. فالمسيحيون السوريون، كما سائر مكونات المجتمع السوري، لا يبحثون فقط عن حماية أمنية مؤقتة، بل عن دولة قادرة على ضمان حقوقهم كمواطنين، وتأمين مستقبل أبنائهم.لكن التحدي الأكبر يبقى أن الهجرة التي حصلت لم تكن نتيجة عامل واحد. فالكثير من المسيحيين غادروا بسبب الخوف من العنف، أو فقدان الممتلكات، أو تراجع فرص العمل، أو انهيار الخدمات الأساسية. ولذلك، فإن عودة هؤلاء لا تحتاج إلى دعوات معنوية فقط، بل إلى مشروع متكامل يعيد بناء البيئة التي تسمح لهم بالاستقرار.كما أن الكنائس السورية، التي حافظت خلال سنوات الحرب على حضورها ودورها الاجتماعي، تدرك أن العودة لا يمكن أن تكون قراراً عاطفياً، بل يجب أن تكون نتيجة اقتناع بأن الظروف باتت مؤاتية. فالإنسان لا يعود إلى المكان الذي ولد فيه فقط، بل يعود إلى مكان يشعر فيه بالأمان والكرامة والقدرة على بناء .ومن هنا، فإن أي حديث عن عودة المسيحيين إلى سوريا يرتبط أيضاً بمفهوم المواطنة. فالمطلوب ليس حماية طائفة أو مكوّن، بل بناء دولة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، لأن بقاء المسيحيين في سوريا لا يحفظ فقط وجود جماعة دينية، بل يحافظ على جزء أساسي من تاريخ المنطقة وتنوعها الحضاري.في المقابل، لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة: هل أصبحت كل المناطق آمنة، هل باتت المؤسسات قادرة على حماية الجميع، هل يمكن للنازحين والمهجرين استعادة ممتلكاتهم وحقوقهم؟ وهل توجد ضمانات تمنع تكرار أسباب الهجرة؟لذلك، قد تكون الظروف اليوم أفضل مما كانت عليه خلال سنوات الحرب، لكن القول إن ظروف العودة نضجت بالكامل قد يكون سابقاً لأوانه. فالعودة الحقيقية لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يزورون قراهم أو يصلّون في كنائسهم، بل بعدد العائلات التي تقرر أن تعيش مجدداً، وتستثمر، وتربي أبناءها، وتثق بأن مستقبلها موجود في وطنها.إن مستقبل المسيحيين في سوريا لن يُحسم فقط بقرار الهجرة أو العودة، بل بقدرة سوريا الجديدة على بناء دولة يشعر فيها كل مواطن، أياً كان انتماؤه، أن له مكاناً ودوراً ومستقبلاً.فالمطلوب ليس مجرد عودة المسيحيين إلى سوريا، بل عودة سوريا إلى مفهوم الدولة التي تحتضن جميع أبنائها.وفي معلومات " " أن اجتماعات عُقدت مؤخرًا بيت عدد من المراجع الكنسية وبعض المسؤولين السوريين تناولت إمكانية عودة المسيحيين إلى بلداتهم وقراهم، حيث أبدى هؤلاء المسؤولون استعداد الحالية لتقديم كل التسهيلات الممكنة والمتوافرة لهذه العودة الكريمة والآمنة، إلاّ أنهم فضّلوا عدم التسرّع في اتخاذ أي خطوة ناقصة قبل أن يستتب الأمن ي كل المناطق السورية، وقبل أن تبسط السلطة الحالية سيطرتها الكاملة على هذه المناطق، التي لا يزال جزء منها خاضعًا لهيمنة بعض الفصائل المتطرفة.