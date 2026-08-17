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لبنان

اعتصام عمال وموظفي بلدية بعلبك للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم

Lebanon 24
17-08-2026 | 03:45
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اعتصام عمال وموظفي بلدية بعلبك للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم
اعتصام عمال وموظفي بلدية بعلبك للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم photos 0
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نفذ عمال وموظفي ومستخدمي وشرطة بلدية بعلبك اعتصامًا أمام مبنى البلدية للمطالبة بدفع كامل رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة وتأمين حقوقهم في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والضمان الاجتماعي.
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وأكد العمال والموظفون بأنهم "يتقاضون مبلغ 13 مليون ليرة شهريًّا سلفة على الراتب، وهذا المبلغ لا يكفي لأيام معدودة، ناهيك عن العجز عن دفع إيجار المنزل وتأمين مقومات العيش والطبابة والاستشفاء والدواء لعائلاتهم".

بدوره، أكد رئيس البلدية المحامي زهير الطفيلي على أحقيّة المطالب، وقال: "نقف اليوم مع عمال وموظفي بلدية بعلبك في اعتصامهم لنقول ان موظفي وعمال بلدية بعلبك لديهم مستحقات كثيرة على البلدية، وتعجز البلدية عن دفعها، علماً أن عمال وموظفي بلدية بعلبك لم يتقاضوا أي راتب منذ شهر تموز، وبسبب حسهم العالي بالمسؤولية وحبهم لأهل مدينتهم وعائلاتهم يواظبون على القيام بعملهم وتأمين الخدمات. لذا فإن هؤلاء الناس يستحقون التكريم، ولا ينبغي أن يعجزوا عن تقديم لقمة الخبز لأبنائهم".

أضاف: "نوجه خطابنا إلى وزارة المالية والسلطة الوطنية لنقول: ادفعوا مستحقات البلديات وحقوقها، لكي تتمكن بلدية بعلبك من القيام بواجباتها تجاه العمال والموظفين، وتستمر في تقديم الخدمات للناس. هذا أمر أساسي، وهذه الأموال تم جبايتها لصالح البلديات، وبلديات بعلبك وعمالها وموظفوها هم الأولى بها".

ختم: "الخطاب الثاني إلى أهلنا في بعلبك؛ الجباية هي أيضاً حق من أجلكم ولصالح البلدية، لكي تستطيع البلدية القيام بواجباتها وتخدمكم بالحد الأدنى، وتتمكن من تغطية مصاريفها وتأمين حقوق هؤلاء العمال والموظفين الطيبين الذين يخدمونكم، وتأمين تكاليف الصيانة والمحروقات. أدعوكم أيها الأهل الكرام إلى أن تبادروا لدفع ما يتوجب عليكم، ولا تنتظروا حتى يأتي الجابي إليكم؛ أبواب البلدية مفتوحة من أجل دفع الرسوم والمستحقات المتوجبة عليكم".
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