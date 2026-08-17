امطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين.. وموجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد

أشار الاب ايلي خنيصر
المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان لبنان يتأثر بطقس متقلّب بسبب منخفض جوّي يضرب اجزاء من جنوب تركيا
وشرقها وذلك اعتباراً من يوم الاثنين، فيتحوّل الطقس ظهراً الى غائم مع ضباب على الجبال وتساقط امطار محليّة على الجبال الغربية وشمال البلاد والساحل الشمالي
.
يستمر الطقس المتقلب والمعتدل حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، بحيث تقترب موجة حارة نحو قبرص
وتركيا وترفع درجات الحرارة هناك، الى 39-42، فيتأثر لبنان
برياح غربية وشمالية غربية حارة ورطبة ما يؤدّي الى زيادة نسبة الرطوبة ساحلا وجبلا اعتبارا من صباح الخميس، فترتفع الحرارة تدريجياً وتدخل ذروتها يومي الجمعة والسبت لتلامس 34-35 ساحلا مع رطوبة 88% و 30-32 على الجبال الغربية مع رطوبة 92% و 35-38 درجة بقاعاً مع رطوبة 35%.
طقس يوم الاثنين مشمس يتحوّل الى غائم مع امطار عشوائية ومحلية ورياح تلامس 20 كم في الساعة
طقس يوم الثلاثاء غائم جزئياً مع امطار متفرقة في شمال البلاد يدخل لبنان في ساعات صباح. الأربعاء بتحسن سريع مع دخول الموجة الحارة،
درجات الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 30-32 نهاراً و 25 ليلاً،
الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاً
البقاع
: 32 نهاراً و 21 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 12 ليلا
الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية رطبة، مصدرها غرب تركيا
، سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة، حرارة المياه 31 درجة
الرطوبة: 88%