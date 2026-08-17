قرارٌ جديد يخصّ الحجاج والمعتمرين في لبنان.. السفر براً ممنوع

أصدر رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي قراراً يتعلق بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، مؤكداً "استمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة".

وجاء في القرار:

"بناء على قرار رقم 4/2024 تاريخ 2024/1/10 (تعيين رئيس الهيئة)، بناء على القرار رقم 59/59 (إنشاء هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة)، بناء على القرار رقم 115/2023 تاريخ 2023/8/21 (تنظيم عمل هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة) ولا سيما المادة الثانية منه، بناء على قرار رئيس رقم 86/2012 تاريخ 2012/5/28 (حصر سفر المعتمرين عن طريق الجو)، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 75/95 تاريخ 1995/11/17 (منع نقل الحجاج من الأراضي إلى برّاً، وحصر نقلهم جوّاً)، وحرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر منع النقل البري لحملات الحج والعمرة، ويبقى النقل الجوي عبر مطار الدولي المسار الإلزامي المعتمد لتفويج الحجاج والمعتمرين.

المادة الثانية: تمنع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات حج أو عمرة برّاً، عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي أو المسموع، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

المادة الثالثة: تبلغ مضمون هذا القرار للمقتضى.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم".