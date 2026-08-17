بالفيديو.. الإعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوباً

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محلقات إسرائيلية تلقى قنابل حارقة على حقول في دوحة #كفررمان قضاء #النبطية pic.twitter.com/wD4YlOL1Lw
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 17, 2026
محلقات إسرائيلية تلقى قنابل حارقة على حقول في دوحة #كفررمان قضاء #النبطية pic.twitter.com/wD4YlOL1Lw
"لبنان24": عملية تمشيط اسرائيلية باتجاه زوطر الشرقية pic.twitter.com/mnQgOQa0lf
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 17, 2026
"لبنان24": عملية تمشيط اسرائيلية باتجاه زوطر الشرقية pic.twitter.com/mnQgOQa0lf