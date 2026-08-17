بالفيديو.. الإعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوباً

تواصلت الاعتداءات على ، إذ ألقت مسيّرات قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفررمان، ما أدى إلى اندلاع حرائق امتدت إلى ما تبقى من محمية كفررمان.

محلقات إسرائيلية تلقى قنابل حارقة على حقول في دوحة #كفررمان قضاء #النبطية pic.twitter.com/wD4YlOL1Lw — 24 (@Lebanon24) August 17, 2026 Advertisement وسُجل قصف مدفعي على بلدة ، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بلدتي حداثا وزوطر الشرقية.

" ": عملية تمشيط اسرائيلية باتجاه الشرقية pic.twitter.com/mnQgOQa0lf — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 17, 2026 وفي ، سقطت محلّقة إسرائيلية في محيط بلدة زبقين، من دون أن تتضح أسباب سقوطها.

صورة لعملية تفجير