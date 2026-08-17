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لبنان

بالفيديو.. الإعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوباً

Lebanon 24
17-08-2026 | 12:14
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بالفيديو.. الإعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوباً
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تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، إذ ألقت مسيّرات قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفررمان، ما أدى إلى اندلاع حرائق امتدت إلى ما تبقى من محمية شهداء كفررمان.
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وسُجل قصف مدفعي على بلدة المنصوري، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بلدتي حداثا وزوطر الشرقية.
وفي قضاء صور، سقطت محلّقة إسرائيلية في محيط بلدة زبقين، من دون أن تتضح أسباب سقوطها.
 
صورة لعملية تفجير
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