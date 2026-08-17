حريق قبل نفق حامات.. وتحذير للسائقين (فيديو)

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اندلع حريق أعشاب إلى جانب الأوتوستراد قبل نفق حامات باتجاه البترون، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان للسيطرة عليه.
ويُرجى من السائقين توخي الحذر أثناء المرور في المنطقة. pic.twitter.com/qIOqB8LL7i
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 17, 2026
اندلع حريق أعشاب إلى جانب الأوتوستراد قبل نفق حامات باتجاه البترون، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان للسيطرة عليه.
ويُرجى من السائقين توخي الحذر أثناء المرور في المنطقة. pic.twitter.com/qIOqB8LL7i