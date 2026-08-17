عون الى روما للقاء البابا ومسؤولين ايطاليين.. الخارجية الاميركية: نعارض التجديد لليونيفيل

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جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد أمام وفد "تاسك فورس فور ليبانون" بأن ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا، ويعوّل على الأميركية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة، معلنًا أن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. وأشار إلى أن العلاقة مع يجب أن تكون من دولة إلى دولة، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.وأفيد أن رئيس الجمهورية سيزور إيطاليا خلال الأيام المقبلة، في زيارة تتضمن سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما. وبحسب المعلومات يلتقي عون البابا لاوون الرابع عشر في 20 آب الجاري، كما يعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان. كما سيلتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وسيتركز البحث خلال اللقاءات على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية، في ظل استمرار النقاش حول الدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة.وذكرت "نداء الوطن" أن المفاوضات والوضع الأمني سيحضران في لقاء الرئيس عون والبابا لاوون الرابع عشر هذا الأسبوع في الفاتيكان، وسيناقش مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء مسألة المفاوضات ولجنة التدقيق والطرح الفرنسي . الإيطالي لإنشاء قوات بديلة عن "اليونيفيل"، بعدما طُرح اسم إيطاليا بقوة لترؤس لجنة التدقيق، ورفضت إشراك فرنسا.اضافت؛ تتجه الأنظار إلى المساعي التي يقودها بعض النواب لتمديد مهمة "اليونيفيل". فقد سلّم وفد نيابي الرئيس عون نسخة من الكتاب الموقع من ستة وثمانين نائبًا، دعما لاستمرار مهمة "اليونيفيل" في لبنان. وأكد رئيس الجمهورية أهمية وجود "اليونيفيل" في الجنوب، مشددًا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب، بحيث لا يكون هناك خلوّ من قوات دولية في الجنوب.وجدد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"نداء الوطن" معارضة واشنطن لتجديد ولاية قوة "اليونيفيل"، وأكد أنه تمت مناقشة هذه المسألة خلال لقاءات روما الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز البدائل من خلال "صيغة الإطار" الثلاثي.توازيا، علقت مصادر بالقول: "ماذا فعلت هذه القوات طوال السنوات الماضية لمنع الوقائع التي نشأت في الجنوب تحت مرأى المجتمع الدولي؟ أين كانت عندما حُفرت الأنفاق وشُيّدت التحصينات وتوسع نفوذ ميليشيا " " العسكري؟ وأي قيمة مضافة يمكن أن يحققها تمديد جديد إذا بقيت المهمة محكومة بالآليات نفسها والقدرة نفسها على المراقبة من دون القدرة الفعلية على منع الخروقات؟ ليس المطلوب وجودا دوليا شكليا يتحول إلى "شاهد ما شافش حاجة"، بل ضمانات دولية فعلية تواكب تنفيذ أي اتفاق جديد".وكتبت" الديار": اوساط سياسية أشارت الى ان رفض "إسرائيل" لاي دور وتحديدا فرنسي واسباني في الجنوب، سواء كان من ضمن "اليونيفيل" او الاشراف على تنفيذ المناطق التجريبية، عائد لاعتراف الدولتين المذكورتين بالدولة ، محذرة من خطورة رحيل قوات اليونيفيل في نهاية العام، وترك الجنوب سائبا خاليا من تواجد دولي واممي، مشيرة الى ان لبنان مطالب اليوم اكثر من أي يوم مضى بوجود الاحتلال ، بالتقدم من ليس بالتجديد لـ "اليونيفيل"، انما أيضا بتوسيع مهامها وتعزيز صلاحياتها، واعطائها حق الردع ومواجهة أي خطر في مناطق انتشارها.