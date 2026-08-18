إشارات واضحة وصلت

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برزت في الساعات والأيام القليلة الماضية، إشارات إيرانية واضحة، إعلامياً وسياسياً وميدانياً، تؤكد أن لا تزال تضع خطاً أحمر أمام أي تقدم إسرائيلي باتجاه منطقة .وتشير مصادر مطلعة إلى أن "الموقف من هذا الملف لم يتبدل، رغم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".وبحسب المصادر "ومن دون أي مبالغة، فإن أي تحرك إسرائيلي واسع باتجاه "علي الطاهر" قد يدفع إلى رفع مستوى انخراطها في المواجهة مع بشكل مباشر". ويبقى السؤال الأساسي: هل يصل هذا الانخراط إلى مستوى فتح الحرب بالكامل؟