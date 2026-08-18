إشارات واضحة وصلت

برزت في الساعات والأيام القليلة الماضية، إشارات إيرانية واضحة، إعلامياً وسياسياً وميدانياً، تؤكد أن طهران
لا تزال تضع خطاً أحمر أمام أي تقدم إسرائيلي باتجاه منطقة علي الطاهر
.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن "الموقف الإيراني
من هذا الملف لم يتبدل، رغم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".
وبحسب المصادر "ومن دون أي مبالغة، فإن أي تحرك إسرائيلي واسع باتجاه "علي الطاهر" قد يدفع إيران
إلى رفع مستوى انخراطها في المواجهة مع إسرائيل
بشكل مباشر". ويبقى السؤال الأساسي: هل يصل هذا الانخراط إلى مستوى فتح الحرب بالكامل؟