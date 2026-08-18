"سفير بشخصيتين"

قال مصدر ديبلوماسي ان السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى
يملك شخصيتين في الأسبوع الواحد، ويقوم بدورين مختلفين: دور الديبلوماسي الجدي الذي ينفذ من خلاله سياسة الولايات المتحدة
تجاه لبنان
، ويقوم بعمله الديبلوماسي تجاه لبنان وقيادته السياسية. اما في عطلة نهاية الأسبوع فيتحول السفير إلى مواطن لبناني، ويتجرد من أي صفة سياسية وديبلوماسية، ويعود إلى الماضي والذكريات، فيزور كل المواقع السياحية والمطعمية في لبنان، حتى إنه يلبي دعوات أصدقائه في بلدته أو أصدقاء المدرسة، وكأنه يعوض ما فاته بسبب الغربة الطويلة عن لبنان.
المصدر ختم بالقول إن السفير يتأثر وتدمع عيناه عندما يروي ذكريات الطفولة والشباب في لبنان.