تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري عرض مع المفتي قبلان للأوضاع العامة... واستقبل غراسيا القزي والمجلس البلدي لمدينة بيروت

Lebanon 24
18-08-2026 | 06:46
A-
A+
بري عرض مع المفتي قبلان للأوضاع العامة... واستقبل غراسيا القزي والمجلس البلدي لمدينة بيروت
بري عرض مع المفتي قبلان للأوضاع العامة... واستقبل غراسيا القزي والمجلس البلدي لمدينة بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي التي عرضت لعمل المديرية في مختلف دوائرها .
Advertisement

واستقبل بري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية .

واستقبل رئيس المجلس وفداً من المجلس البلدي للعاصمة بيروت برئاسة ابراهيم زيدان، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الانمائية منها وبرامج عمل المجلس البلدي للمرحلة المقبلة لاسيما المشاريع التي ستنفذ .

وبعد اللقاء تحدث رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان: "زيارتنا لدولة الرئيس نبيه بري هي لوضعه في أجواء وبرامج عمل المجلس البلدي في بيروت وما أنجزه في خلال سنة ، لا سيما انجازه الكثير من الأعمال التأسيسية وتجهيز المناقصات التي ستطرح على هيئة الشراء العام وهي مناقصات تتعلق بالطرق والبنى التحتية وتأهيل الاشجار ومواقف السيارات وسواها".

وتابع زيدان:"المناقصات كافة، قريباً سوف تطرح الى العلن بشفافية ومنافسة ، هناك مناقصات كبيرة ستطرح من بينها مناقصة البنى التحتية بمبلغ يفوق الـ 25 مليون دولار ومناقصة لمعالجة التلوث وهناك مشاريع صحية وانمائية أخرى".

وختم : شكرنا دولة الرئيس لمساندته الدائمة للعاصمة بيروت وخاصة في هذه المحنة التي مرت علينا خلال العدوان الاسرائيلي".
مواضيع ذات صلة
بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات مع زواره
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الأوضاع في بلدة عين إبل خلال لقائه وفداً بلدياً واستقبل درباس
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض للمستجدات مع نقيب الصحافة وسفيرة النرويج والمديرة العامة للشؤون الاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نبيه بري

المجلس البلدي

النائب محمد

دولة الرئيس

عين التينة

نائب محمد

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-08-18
Lebanon24
10:35 | 2026-08-18
Lebanon24
10:34 | 2026-08-18
Lebanon24
10:29 | 2026-08-18
Lebanon24
10:18 | 2026-08-18
Lebanon24
10:13 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24