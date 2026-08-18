تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي من دير مار يوحنا القلعة: جرح الشهداء مفتوح على الرجاء

Lebanon 24
18-08-2026 | 10:29
A-
A+
الراعي من دير مار يوحنا القلعة: جرح الشهداء مفتوح على الرجاء
الراعي من دير مار يوحنا القلعة: جرح الشهداء مفتوح على الرجاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دير مار يوحنا المعمدان - القلعة في بيت مري، التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، بمناسبة توقيع كتاب "البطريرك إسطفان الدويهي، منارة ليتورجية" للأب شربل بو عبود.

وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية الأباتي جوزف بو رعد، ورئيس الدير المدبر العام الأب بشارة إيليا، والرهبان وعدد من الشخصيات والفاعليات.
Advertisement

رافق البطريرك الراعي من الديمان امين سر البطريركية العام الأب فادي تابت وامين سر البطريرك الخاص الخوري كاميليو مخايل، وشارك في المناسبة راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، المطران سمعان عطالله، الرئيسة العامة لراهبات الأنطونيات الأم نزها الخوري وأعضاء مجلس المدبرين، عقيلة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثلته السيدة جانيت هيكل، رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد، الخوري بيار الشمالي، الأب زياد معتوق والدكتور مناف منصور، إلى جانب عدد من الآباء والمدعوين.

صلاة أمام نصب الأبوين شرفان وأبي خليل

وصل البطريرك الراعي إلى الدير عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وسط قرع الأجراس، وتوجّه بداية إلى النصب التذكاري للأبوين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل، حيث وقف في لحظة صلاة وتأمل، وتلا مع الحاضرين صلاة "الأبانا" و"السلام عليك يا مريم"، مستذكرًا الأبوين وكل من ضحّى بنفسه على أرض الدير. بعدها غرس شجرة أرز عند مدخل الدير تخليدًا للزيارة، ثم اطّلع، من خلال شرح قدّمه رئيس الدير مدعّمًا بالصور، على تاريخ المكان وعلى ما تعرّض له من هدم وحريق ودمار خلال أحداث 13 تشرين، وعلى مراحل ترميمه وإعادة تأهيله.

وبعد استراحة قصيرة في صالون الدير، انتقل الراعي والحضور إلى الكنيسة حيث أقيم الاحتفال الخاص بتوقيع الكتاب.

وفي كلمته، رحّب رئيس الدير الأب بشارة إيليا بالبطريرك الراعي، واصفًا دير مار يوحنا القلعة بأنه "قلعة الإيمان والوفاء"، مشيرًا إلى أن "حجارته تختصر جانبًا من تاريخ لبنان القديم والحديث، فيما بقيت الصلاة فيه حيّة رغم ما عرفه من حروب ودمار وتهجير".

وتوقف عند كتاب الأب شربل بو عبود، معتبرًا أن "الإصلاح الليتورجي عند الطوباوي إسطفان الدويهي لم يكن إصلاحًا في الأشكال وحسب، بل عملًا على تجذير الوعي الإيماني والكنسي وصون هوية الكنيسة وذاكرتها".

كما استعاد تاريخ الدير والحضارات التي مرّت عليه، مشيرًا إلى أن "الموقع عرف العبادة منذ الأزمنة القديمة، قبل أن يصبح مكانًا مسيحيًا للصلاة والشهادة". ولفت إلى أن "زيارة البطريرك الراعي تُعدّ، وفق ما هو متوافر في سجلات الدير، أول زيارة موثقة لبطريرك ماروني إلى هذا المكان".


بدوره، رحّب الرئيس العام للرهبانية الأباتي بو رعد بالبطريرك الراعي، مشيرًا إلى "المكانة التي يحتلها دير القلعة في تاريخ الرهبانية، إذ كان لفترة من الزمن دير الرئاسة العامة ودير التنشئة".

وأكد أن "العلاقة بين الرهبانية والبطريركية المارونية هي علاقة محبة واحترام متجذرة في التاريخ، تمتد من البطريرك إسطفان الدويهي والبطريرك جبرائيل البلوزاوي وصولًا إلى البطريرك الراعي".وقال: "الرهبانية هي من الكنيسة، وفي حقلها نبتنا، وفيه نحمل ثقل النهار وحرّه"، مشددًا على أن "رسالتها تبقى في خدمة الكنيسة والاستجابة إلى حاجاتها".

ووصف الطوباوي الدويهي بأنه "مرجع لكنيستنا وحارس ذاكرتها والشاهد على أصالتها"، معتبرًا أن "دعوة المسيحيين اليوم، وسط الأسئلة المطروحة حول مستقبلهم، هي أن يكونوا كنيسة شاهدة وخادمة، تعي دورها وتبقى كالخميرة، حاملة رسالة الكنيسة الأنطاكية".

ثم تحدث مؤلف الكتاب الأب بو عبود، فوصف "الغوص في فكر الدويهي بأنه رحلة في رحاب الحياة الروحية واللاهوتية والتاريخية وفي عمق التراث الليتورجي الماروني". وشكر البطريرك الراعي "تشجيعه وعلى المقدمة التي وضعها للكتاب"، معتبرًا إياها "دعمًا لمسيرته في البحث وخدمة الكنيسة"، كما شكر الرهبانية الأنطونية والحضور وعائلته.

وأكد أن "البحث في تراث الآباء والقديسين ليس عودة إلى الماضي بقدر ما هو استعادة لذاكرة حيّة تساعد الكنيسة على بناء حاضرها ومستقبلها"، وختم متمنيًا أن "تتكلل مسيرة الطوباوي الدويهي بإعلان قداسته"، مشددًا على أنه "لم يترك لنا كتبًا وتراثًا فحسب، بل ترك لنا دعوة إلى القداسة".

وفي كلمته، شكر البطريرك الراعي الرئيس العام ورئيس الدير والأب بو عبود على كلماتهم، وهنأ مؤلف الكتاب على عمله حول الطوباوي الدويهي.

واستعاد الراعي علاقته القديمة بالمكان، مشيرًا إلى أنه "سبق أن زار الدير سنة 1967، وأن ما أصابه لاحقًا من اعتداء ودمار وما حلّ برهبانه بقي جرحًا في ذاكرته".

وقال إن "زيارته الحالية أتاحت له رؤية الدير وقد رُمّم ونهض من جديد، فيما بقي مصير الأبوين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل مجهولًا"، مضيفًا: "هذا جرح في قلبي وفي قلب الرهبانية وفي قلب الوطن. أنحني معكم أمامهما وأمام كل شهداء لبنان، ولست هنا لأفتح الجرح، بل لأقول إن هذا الجرح بقي في داخلي طوال هذه السنوات".

وأشار إلى أن "الرهبانية الأنطونية، برجاليها ونسائها، استطاعت أن تنهض من جديد وتتابع رسالتها"، معتبرًا أن "الشهداء هم بذار حياة للكنيسة، وأن الجرح المسيحي يبقى مفتوحًا على الرجاء والقيامة".

وأضاف: أن "المسيح هو الشهيد الأول، وكذلك الرسل، وأن الكنيسة المارونية قدّمت عبر تاريخها مئات الشهداء، فنمت بفضل شهادتهم واستمرت في رسالتها".

وانتقل الراعي إلى الحديث عن الطوباوي إسطفان الدويهي، واصفًا إياه بأنه "منارة علم وقداسة"، ومشيرًا إلى "سعة إنتاجه في التاريخ واللاهوت والليتورجيا وشؤون الكنيسة". وأعرب عن إعجابه "بما أنجزه الدويهي في ظروف صعبة ومن قلب وادي قنوبين"، معتبرًا أن "موسوعيته وعمق معرفته وقدرته على حفظ ذاكرة الكنيسة جعلت منه شخصية فريدة في التاريخ الماروني".

وقارن الراعي الدويهي بالطوباوي البطريرك إلياس الحويك، لافتًا إلى أن "لكل منهما مكانة استثنائية: الدويهي في العلم وحفظ تراث الكنيسة، والحويك في قيادته الكنسية والوطنية والدور الذي اضطلع به في قيام لبنان الكبير". وأشار إلى أن "الكنيسة المارونية عرفت منذ سنة 1965 وحتى اليوم مسيرة متواصلة من القديسين والطوباويين"، معتبرًا أن "ذلك يشكّل علامة رجاء"، وقال:"السماء مفتوحة"، داعيًا إلى "عيش الإيمان والشهادة المسيحية بفرح وثبات".

وفي ختام كلمته، هنأ الأب بو عبود، متمنيًا له "دوام النجاح في أعمال تخدم الكنيسة والرهبانية والتراث الماروني"، وشكر جميع المشاركين في المناسبة.

وفي نهاية الاحتفال، قُدّمت إلى البطريرك الراعي هدية تذكارية، قبل أن يشارك في مأدبة غداء رسمية أقيمت على شرفه وضمت نحو أربعين شخصًا.

وجاءت الزيارة "لتجمع في مكان واحد بين ذاكرة دير عرف الألم والشهادة والنهوض، وذاكرة كنيسة حفظ الطوباوي الدويهي تراثها وليتورجيتها، في رسالة تؤكد أن الذاكرة، حين تُقرأ بالإيمان، لا تبقى أسيرة الجراح بل تتحول إلى رجاء وشهادة وحياة".
مواضيع ذات صلة
الكاردينال مار شيللو سيميرارو زار دير مار أنطونيوس قزحيا - الوادي المقدس
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: مسيرة مار شربل انطلقت من بقاعكفرا حيث وصل إلى قمم القداسة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: السماء مفتوحة وتخاطب اللبنانيين كي يثقوا بأنفسهم وبوطنهم وبدولتهم
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: تسليم السلاح يريد قرارا وحوارا وبشفاعة مار شربل سنصل إلى نتيجة
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 18:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المسيحيين

الشمالي

ام علي

بيروت

ماروني

الجراح

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-08-18
Lebanon24
10:49 | 2026-08-18
Lebanon24
10:35 | 2026-08-18
Lebanon24
10:34 | 2026-08-18
Lebanon24
10:18 | 2026-08-18
Lebanon24
10:13 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24