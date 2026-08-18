الراعي من دير مار يوحنا القلعة: جرح الشهداء مفتوح على الرجاء

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زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دير مار يوحنا المعمدان - القلعة في بيت مري، التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، بمناسبة توقيع كتاب "البطريرك إسطفان الدويهي، منارة ليتورجية" للأب شربل بو عبود.وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية الأباتي جوزف بو رعد، ورئيس الدير المدبر العام الأب بشارة إيليا، والرهبان وعدد من الشخصيات والفاعليات.رافق البطريرك الراعي من الديمان امين سر البطريركية العام الأب فادي تابت وامين سر البطريرك الخاص الخوري كاميليو مخايل، وشارك في المناسبة راعي أبرشية المارونية المطران بولس عبد الساتر، المطران سمعان عطالله، الرئيسة العامة لراهبات الأنطونيات الأم نزها الخوري وأعضاء مجلس المدبرين، عقيلة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثلته السيدة جانيت هيكل، رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد، الخوري بيار ، الأب زياد معتوق والدكتور مناف منصور، إلى جانب عدد من الآباء والمدعوين.وصل البطريرك الراعي إلى الدير عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وسط قرع الأجراس، وتوجّه بداية إلى النصب التذكاري للأبوين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل، حيث وقف في لحظة صلاة وتأمل، وتلا مع الحاضرين صلاة "الأبانا" و"السلام عليك يا مريم"، مستذكرًا الأبوين وكل من ضحّى بنفسه على أرض الدير. بعدها غرس شجرة أرز عند مدخل الدير تخليدًا للزيارة، ثم اطّلع، من خلال شرح قدّمه رئيس الدير مدعّمًا بالصور، على تاريخ المكان وعلى ما تعرّض له من هدم وحريق ودمار خلال أحداث 13 تشرين، وعلى مراحل ترميمه وإعادة تأهيله.وبعد استراحة قصيرة في صالون الدير، انتقل الراعي والحضور إلى الكنيسة حيث أقيم الاحتفال الخاص بتوقيع الكتاب.وفي كلمته، رحّب رئيس الدير الأب بشارة إيليا بالبطريرك الراعي، واصفًا دير مار يوحنا القلعة بأنه "قلعة الإيمان والوفاء"، مشيرًا إلى أن "حجارته تختصر جانبًا من تاريخ القديم والحديث، فيما بقيت الصلاة فيه حيّة رغم ما عرفه من حروب ودمار وتهجير".وتوقف عند كتاب الأب شربل بو عبود، معتبرًا أن "الإصلاح الليتورجي عند الطوباوي إسطفان الدويهي لم يكن إصلاحًا في الأشكال وحسب، بل عملًا على تجذير الوعي الإيماني والكنسي وصون هوية الكنيسة وذاكرتها".كما استعاد تاريخ الدير والحضارات التي مرّت عليه، مشيرًا إلى أن "الموقع عرف العبادة منذ الأزمنة القديمة، قبل أن يصبح مكانًا مسيحيًا للصلاة والشهادة". ولفت إلى أن "زيارة البطريرك الراعي تُعدّ، وفق ما هو متوافر في سجلات الدير، أول زيارة موثقة لبطريرك إلى هذا المكان".بدوره، رحّب الرئيس العام للرهبانية الأباتي بو رعد بالبطريرك الراعي، مشيرًا إلى "المكانة التي يحتلها دير القلعة في تاريخ الرهبانية، إذ كان لفترة من الزمن دير الرئاسة العامة ودير التنشئة".وأكد أن "العلاقة بين الرهبانية والبطريركية المارونية هي علاقة محبة واحترام متجذرة في التاريخ، تمتد من البطريرك إسطفان الدويهي والبطريرك جبرائيل البلوزاوي وصولًا إلى البطريرك الراعي".وقال: "الرهبانية هي من الكنيسة، وفي حقلها نبتنا، وفيه نحمل ثقل النهار وحرّه"، مشددًا على أن "رسالتها تبقى في خدمة الكنيسة والاستجابة إلى حاجاتها".ووصف الطوباوي الدويهي بأنه "مرجع لكنيستنا وحارس ذاكرتها والشاهد على أصالتها"، معتبرًا أن "دعوة اليوم، وسط الأسئلة المطروحة حول مستقبلهم، هي أن يكونوا كنيسة شاهدة وخادمة، تعي دورها وتبقى كالخميرة، حاملة رسالة الكنيسة الأنطاكية".ثم تحدث مؤلف الكتاب الأب بو عبود، فوصف "الغوص في فكر الدويهي بأنه رحلة في رحاب الحياة الروحية واللاهوتية والتاريخية وفي عمق التراث الليتورجي الماروني". وشكر البطريرك الراعي "تشجيعه وعلى المقدمة التي وضعها للكتاب"، معتبرًا إياها "دعمًا لمسيرته في البحث وخدمة الكنيسة"، كما شكر الرهبانية الأنطونية والحضور وعائلته.وأكد أن "البحث في تراث الآباء والقديسين ليس عودة إلى الماضي بقدر ما هو استعادة لذاكرة حيّة تساعد الكنيسة على بناء حاضرها ومستقبلها"، وختم متمنيًا أن "تتكلل مسيرة الطوباوي الدويهي بإعلان قداسته"، مشددًا على أنه "لم يترك لنا كتبًا وتراثًا فحسب، بل ترك لنا دعوة إلى القداسة".وفي كلمته، شكر البطريرك الراعي الرئيس العام ورئيس الدير والأب بو عبود على كلماتهم، وهنأ مؤلف الكتاب على عمله حول الطوباوي الدويهي.واستعاد الراعي علاقته القديمة بالمكان، مشيرًا إلى أنه "سبق أن زار الدير سنة 1967، وأن ما أصابه لاحقًا من اعتداء ودمار وما حلّ برهبانه بقي جرحًا في ذاكرته".وقال إن "زيارته الحالية أتاحت له رؤية الدير وقد رُمّم ونهض من جديد، فيما بقي مصير الأبوين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل مجهولًا"، مضيفًا: "هذا جرح في قلبي وفي قلب الرهبانية وفي قلب الوطن. أنحني معكم أمامهما وأمام كل لبنان، ولست هنا لأفتح الجرح، بل لأقول إن هذا الجرح بقي في داخلي طوال هذه السنوات".وأشار إلى أن "الرهبانية الأنطونية، برجاليها ونسائها، استطاعت أن تنهض من جديد وتتابع رسالتها"، معتبرًا أن " هم بذار حياة للكنيسة، وأن الجرح المسيحي يبقى مفتوحًا على الرجاء والقيامة".وأضاف: أن "المسيح هو الشهيد الأول، وكذلك الرسل، وأن الكنيسة المارونية قدّمت عبر تاريخها مئات الشهداء، فنمت بفضل شهادتهم واستمرت في رسالتها".وانتقل الراعي إلى الحديث عن الطوباوي إسطفان الدويهي، واصفًا إياه بأنه "منارة علم وقداسة"، ومشيرًا إلى "سعة إنتاجه في التاريخ واللاهوت والليتورجيا وشؤون الكنيسة". وأعرب عن إعجابه "بما أنجزه الدويهي في ظروف صعبة ومن قلب وادي قنوبين"، معتبرًا أن "موسوعيته وعمق معرفته وقدرته على حفظ ذاكرة الكنيسة جعلت منه شخصية فريدة في التاريخ الماروني".وقارن الراعي الدويهي بالطوباوي البطريرك إلياس الحويك، لافتًا إلى أن "لكل منهما مكانة استثنائية: الدويهي في وحفظ تراث الكنيسة، والحويك في قيادته الكنسية والوطنية والدور الذي اضطلع به في قيام لبنان الكبير". وأشار إلى أن "الكنيسة المارونية عرفت منذ سنة 1965 وحتى اليوم مسيرة متواصلة من القديسين والطوباويين"، معتبرًا أن "ذلك يشكّل علامة رجاء"، وقال:"السماء مفتوحة"، داعيًا إلى "عيش الإيمان والشهادة المسيحية بفرح وثبات".وفي ختام كلمته، هنأ الأب بو عبود، متمنيًا له "دوام النجاح في أعمال تخدم الكنيسة والرهبانية والتراث الماروني"، وشكر جميع المشاركين في المناسبة.وفي نهاية الاحتفال، قُدّمت إلى البطريرك الراعي هدية تذكارية، قبل أن يشارك في مأدبة غداء رسمية أقيمت على شرفه وضمت نحو أربعين شخصًا.وجاءت الزيارة "لتجمع في مكان واحد بين ذاكرة دير عرف الألم والشهادة والنهوض، وذاكرة كنيسة حفظ الطوباوي الدويهي تراثها وليتورجيتها، في رسالة تؤكد أن الذاكرة، حين تُقرأ بالإيمان، لا تبقى أسيرة بل تتحول إلى رجاء وشهادة وحياة".