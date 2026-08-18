يونان خلال ندوة حوارية في مغدوشة مع لحود: للوقوف إلى جانب المزارعين والاستماع إلى مطالبهم

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استقبلت بلدية مدير عام ، في ندوة حوارية جمعته برئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان، والنائب ، وعدد من مزارعي البلدة، خُصّصت للبحث في النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مناقشة أوضاع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها المزارعون.وأكد رئيس بلدية مغدوشة خلال اللقاء أن الزراعة تشكّل جزءاً أساسياً من هوية البلدة واقتصادها، مشدداً على أهمية الوقوف إلى جانب المزارعين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم.وأشار إلى أن البلدية حريصة على تعزيز التعاون مع ، بما يساهم في حماية الإنتاج الزراعي، وتطوير الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين، مؤكداً أن أي نهضة زراعية تحتاج إلى شراكة حقيقية بين البلديات والوزارة والمزارعين.بدوره، شدّد على أهمية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، موضحًا أن عدد المسجلين تجاوز 85 ألف مزارع، وأن التسجيل يتيح للمزارع الاستفادة من مختلف تقديمات وزارة الزراعة، ومنها المنح، والحصول على بطاقة المزارع، من دون الحاجة إلى أي وساطة.وأكد لحود حرص وزارة الزراعة على إعادة تعزيز المساحات الزراعية والحرجية، ولا سيما زراعة الأشجار المثمرة، معتبرًا أن الزراعة تشكّل جزءًا من تراث وتاريخه وحضارته وثقافته، كما أنها عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي.وأشار إلى أن الحرب أظهرت أهمية الإنتاج الزراعي في الجنوب، بعدما أدى تراجع الإنتاج إلى ارتفاع أسعار عدد من ، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع البلديات لإعادة زراعة الأراضي وتمكين المزارعين من العودة إلى مناطقهم، بما يساهم في تأمين الغذاء للبنانيين.كما تطرّق إلى ملف الحيوانية، مؤكدًا استمرار وزارة الزراعة في عمليات تلقيح الأغنام والماعز وتأمين اللقاحات اللازمة، داعيًا إلى التعاون لحماية الثروة الحيوانية.وفي ما يتعلق بالإرشاد الزراعي، أكد لحود استمرار الندوات والأنشطة الإرشادية التي تنظمها الوزارة في مختلف المناطق.