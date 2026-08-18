باسيل: ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ؟

أكد رئيس " " النائب ، أن الحكومة دخلت تحت اسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، لكن يبدو أنها ستخرج باسم "الإنقاذ من الإصلاح". وقال: "ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة؟ لقد توجّهنا بـ49 سؤالاً إلى الحكومة في مختلف القطاعات، لكننا لم نتلقَّ أي جواب ضمن المهلة القانونية". وأضاف أن العجز الذي يصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأن لديه : الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب حذف الجزء الرقابي.

وعن القوانين الإصلاحية، قال باسيل إن قانون استقلالية فضيحة أسقطها المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن الدليل على حجم الفضيحة هو أن الحكومة أصدرت تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من إقرار القانون.