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لبنان

من تقاطع الدخولية باتجاه ال"فوروم دو بيروت"...تدابير سير ليلية

Lebanon 24
18-08-2026 | 12:14
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من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت...تدابير سير ليلية
من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت...تدابير سير ليلية photos 0
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 صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت على الطريق الممتدّ من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، وتحديدًا أمام محلات يحيى، وبالعكس، وذلك بتواريخ 18 و19 و20-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.

 

كذلك، ستباشر الشركة أعمال التزفيت على المسلك المذكور يومي السبت والأحد بتاريخَي 22 و23-8-2026، اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00.

 

ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في مكان الأشغال وتحويله على الشكل الآتي:

 

من تقاطع الدخولية، يمينًا باتجاه برج حمود أو يسارًا باتجاه مار مخايل.

 

من سوق السمك، وتحديدًا من أمام محلات يحيى، باتجاه أوتوستراد إميل لحود.

 

كما ستُنفّذ الأعمال تباعًا على مسلك ثمّ الآخر، وقد تمّ استحداث فتحات في الجزيرة الوسطية لاستخدام المسلك الجنوبي أو الشمالي، بحسب مراحل الأشغال، وتأمين حركة السير بالاتجاهَين بين ساحة الفوروم وتقاطع الدخولية.

 

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

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