من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت...تدابير سير ليلية

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت الممتدّ من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو ، وتحديدًا أمام محلات يحيى، وبالعكس، وذلك بتواريخ 18 و19 و20-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من التالي.

كذلك، ستباشر الشركة أعمال التزفيت على المسلك المذكور يومي السبت والأحد بتاريخَي 22 و23-8-2026، اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في مكان الأشغال وتحويله على الشكل الآتي:

من تقاطع الدخولية، يمينًا باتجاه أو يسارًا باتجاه مار مخايل.

من سوق السمك، وتحديدًا من أمام محلات يحيى، باتجاه أوتوستراد إميل .

كما ستُنفّذ الأعمال تباعًا على مسلك ثمّ الآخر، وقد تمّ استحداث فتحات في الوسطية لاستخدام المسلك الجنوبي أو ، بحسب مراحل الأشغال، وتأمين حركة السير بالاتجاهَين بين ساحة الفوروم وتقاطع الدخولية.

يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".