الجميّل في خلال لقائه وفداً من "ATFL": نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

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أكد رئيس ، الجميّل، في خلال لقائه وفداً من American Task Force on (ATFL) برئاسة إدوارد غبريال، في بيت المركزي في الصيفي، على الدور الذي يؤديه الوفد في ، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى ، يشكلون «صوت لبنان في الولايات المتحدة»، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.وقال: «نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان»، معتبراً أن البلاد تقف أمام «ظرف تاريخي» يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب «لن يقبل أن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار».، أكد إدوارد غبريال أن اللقاء مع الجميّل يتيح للوفد الاستماع مباشرة إلى المشكلات التي يواجهها لبنان وفهمها، مشيراً إلى أن «الأهداف نفسها للبنان» تجمع الطرفين، ومشدداً على أهمية مواصلة التواصل والاستماع إلى مختلف التحديات من أجل تحديد سبل التقدم في المرحلة المقبلة.وضم الوفد كلاً من بول سالم، توماس أبراهام، مكرم عازار، أحمد بومرود، ميشال شماس، راي دبّانة، فارس، طوني فريم، نسيم حفّار، أوسكار صيقلي، سليم ساسين، كمال شهيب، جاك طعمة، ستيفن هاورد، ماثيو عودة وهنتر ويليامسون.كما حضر اللقاء النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ، وأديب عبد المسيح، والوزير السابق الان حكيم، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي جويل بو عبود، زينة حبيقة وغسان أبو جودة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسق الجهاز أنطوني بو عبود وعضو ندوة المحامين عماد .