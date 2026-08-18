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لبنان

الجميّل في خلال لقائه وفداً من "ATFL": نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

Lebanon 24
18-08-2026 | 12:36
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الجميّل في خلال لقائه وفداً من ATFL: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
الجميّل في خلال لقائه وفداً من ATFL: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان photos 0
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أكد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، في خلال لقائه  وفداً من American Task Force on lebanon (ATFL) برئاسة إدوارد غبريال، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، على الدور الذي يؤديه الوفد في الولايات المتحدة، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى لبنان، يشكلون «صوت لبنان في الولايات المتحدة»، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.
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وقال: «نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان»، معتبراً أن البلاد تقف أمام «ظرف تاريخي» يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.

وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب «لن يقبل أن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار».

من جهته، أكد إدوارد غبريال أن اللقاء مع الجميّل يتيح للوفد الاستماع مباشرة إلى المشكلات التي يواجهها لبنان وفهمها، مشيراً إلى أن «الأهداف نفسها للبنان» تجمع الطرفين، ومشدداً على أهمية مواصلة التواصل والاستماع إلى مختلف التحديات من أجل تحديد سبل التقدم في المرحلة المقبلة.

وضم الوفد كلاً من بول سالم، توماس أبراهام، مكرم عازار، أحمد بومرود، ميشال شماس، راي دبّانة، نجيب فارس، طوني فريم، نسيم حفّار، أوسكار صيقلي، سليم ساسين، كمال شهيب، جاك طعمة، ستيفن هاورد، ماثيو عودة وهنتر ويليامسون.

كما حضر اللقاء النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ، وأديب عبد المسيح، والوزير السابق الان حكيم، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي جويل بو عبود، زينة حبيقة وغسان أبو جودة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسق الجهاز أنطوني بو عبود وعضو ندوة المحامين عماد خوري.
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