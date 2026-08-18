إشكال وإطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس!

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وقع إشكال فردي بين المدعو "ع.ك.ع"، سوري الجنسية، والمدعو "ي.ن.ا"، فلسطيني الجنسية، في منطقة ساحة الدفتردار – طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتطور الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الطرف الأول، من دون تسجيل إصابات، قبل أن يفرّ من المكان.
وحضرت القوى الأمنية إلى الموقع وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما يجري العمل على تعقّب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.