رداً على البيان المشترك لوزارتي البيئة و الزراعة.. نقيب الكيميائيين: معالجة المواد الخطرة تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية

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توقف نقيب الكيميائيين البروفسور عبود عند البيان المشترك لوزارتي البيئة و الزراعة، والاكتفاء بطلب استرداد المتبقي وإعادة تكليف الشركة التي أخلت بالمعايير البيئية ، يشكل سقطة تقنية وإدارية خطيرة تتنافى مع أبسط قواعد السلامة العامة وحماية البيئة. وقال في بيان:"إن معالجة الخطرة والمنتهية الصلاحية لا تدار بسياسة تلفيق الأمور أو إعادة تدوير العقود مع نفس الجهات المتورطة في الفشل البيئي، بل تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية".تابع:"تساؤلات جوهرية برسم الجهات المعنية: أين مصير الكمية الناقصة من مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم (Trisodium Phosphate) التي اختفت وسط غياب الرقابة الفاعلة؟، أين مآل المواد الكيميائية التي أُرسلت وطُمِرت بطرق عشوائية في مطمر دون مراعاة للأثر البيئي المدمر على التربة والمياه الجوفية؟، كيف يُعقل إعادة تكليف شركة أثبتت عجزها التقني وأخطأت في معالجة مواد ذات طبيعة قلوية وخطرة على الأراضي الزراعية ، بدلاً من إحالتها فوراً إلى البيئية؟، أين المساءلة للمتواطئين في الوزارات المعنية ممن منحوا الأصول والأذونات للتصرف بهذه المواد خارج الأطر العلمية والقانونية الصحيحة المعتمدة لاتفاقية بازل؟".ختم:" ان يُستخدم لحماية البيئة وصحة الإنسان والسلامة العامة، لا لتغطية التجاوزات أو شرعنتها ببيانات إدارية فارغة المضمون تفتقر للجرأة في تطبيق القانون. فالمقتضى القانوني والعلمي يحتم تحويل الملف برمته إلى المختص ومحاسبة كل من تسبب بهذا الإهمال البيئي الجسيم".