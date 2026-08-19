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لبنان

داخل مقهى يملكه سوري... مخدرات وأسلحة

Lebanon 24
19-08-2026 | 05:01
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داخل مقهى يملكه سوري... مخدرات وأسلحة
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صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كل المناطق اللبنانيّة، وبخاصة تجارة وترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في داخل أحد المقاهي الذي يعمل فيها في محلّة بئر حسن، يملكه المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1964، سوري).
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على إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الاستقصائية، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في المحلّة المذكورة. وتبيّن أنه يُدعى:

ع. ش. (مواليد عام 2002، سوري) حسب أقواله

بتفتيشه، تمّ العثور على التالي:

دراجة آلية لون أسود نوع “لاندي” من دون لوحات

/6/ طبّات بلاستيكية كبيرة بداخلها أكياس نايلون شفافة تحتوي على مادة الكريستال ميث

طبّة بلاستيكية صغيرة بداخلها مادة الكريستال ميث المخدّرة

/5/ أكياس نايلون شفافة بداخلها مادة حشيشة الكيف

/15/ كيس نايلون شفاف بداخلها حبوب كبتاغون وأكياس نايلون فارغة معدّة لتوضيب وتقسيم المخدرات

/100/ دولار أميركي مزيفة، وجهاز حاسوب نوع “HP”، وهاتف خلوي، وبيان قيد إفرادي، صورة هوية، وبطاقة انتخابية، جميعها لا تعود له.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ مالك المقهى (أ. ع.) وابنه (ح. ع.) يتاجران بالمخدّرات، وهما متواريان عن الأنظار.

كما وتمّ توقيف شخص آخر كان يقوم بتأمين هذه المواد إلى المقهى وإلى أحد الفنادق، ويُدعى:

ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني) بحسب أقواله.

وبتفتيش منزلَي مالك المقهى وابنه الكائنين في بئر حسن، جرى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في منزل الأخير وهي عبارة عن:

بندقية كلاشينكوف مع /3/ مماشط سعة /30/

ممشطين سعة /20/ طلقة

ممشط نوع AKS، وجعبة حربية لون باج.

/146/ طلقة صالحة للاستعمال عيار /7،62/ ملم

/4/ طلقات عيار /5،45/ ملم

طائرة مسيّرة (DRONE) صغيرة الحجم مع بطارية عدد /1/ موضوعة داخل حقيبة صغيرة لون رمادي.

تم تسليم الموقوفَيْن (ع. ش.) و(ح. ش.) مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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