بري: ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار

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إستقبل دولة رئيس مجلس النواب، الأستاذ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من مجموعة العمل الاميركية من اجل American Task Force FOR Lebanon (ATFL) برئاسة السفير اد غبريال ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة عدوانها وتدميرها للقرى في الجنوب اللبناني .أكد للوفد ان ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية .وأشار رئيس المجلس النيابي للوفد إلى أن الأميركية هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب ، حينها أضمن انتشارا فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني ، وأن يكون هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة وهي منطقة من حق أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها وهم تواقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم.بدوره السفير غبريال قال بعد اللقاء : عقدت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بلبنان اجتماعًا جيدًا للغاية مع ناقشنا موضوعات متصلة بالإصلاح والوضع الأمني في لبنان والجنوب، وخاصة المفاوضات المباشرة واتفاقية الإطار.واضاف : لمسنا بأن الرئيس مهتم جدًا بتحقيق التقدم بشأن المناطق التجريبية وإنه يريد شخصيًا أن يرى المناطق التجريبية تنجحوردا على سؤال يتعلق بتلة علي طاهر وتسليمها للجيش اللبناني ؟اجاب غابريال : إسرائيل يجب أن تكون واضحة حول قبولها أن يسيطر الجيش تلة علي الطاهر من أجل منع الدمار الشامل من قبل إسرائيل ، ولكن يجب على إسرائيل أن تكون واضحة بشأن رغبتها في أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على هذه المنطقة .واضاف : أهل الجنوب لا يريدون الحرب بل يريدون العودة الى منازلهم نعتقد أنه كان اجتماعاً جيداً للغاية، ورئيس مجلس النواب كان صريحاً للغاية، وسنحرص على نقل رؤيته ووجهة نظره إلى صناع السياسة الأمريكيين.ورداً على سؤال حول ما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة من جهود لوقف الحرب والضغط على اسرائيل لوقف النار ؟اجاب غابريال : لدينا رئيس للولايات المتحدة لديه الكثير من الاهتمام لرؤية الأزمة تُحل والرئيس يعمل بجهد كبير لدفع الإسرائيليين لوقف الموت والدمار حتى أن الرئيس قال ذلك: "كفى كفى" للإسرائيليين ، ونتوقع أنه سيستمر في العمل مع الإسرائيليين ليجعلهم يفهمون أنهم إذا أرادوا السلام ، فهذه ليست الطريقة للقيام بذلك وأعتقد أن الولايات المتحدة ستضغط في هذا الاتجاه .الرئيس بري استقبل أيضا وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي Randeep Sarai والوفد المرافق بحضور السفير الكندي لدى لبنان غريغوري غاليغان حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان اضافة لملف اعادة الاعمار والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.كما استقبل رئيس المجلس النيابي مدير عام منظمة الاونيسكو خالد العناني والوفد المرافق بحضور وزير الثقافة غسان سلامة وسفيرة لبنان المندوبة الدائمة لدى الاونيسكو هند درويش ،،حيث تناول اللقاء برامج عمل المنظمة في لبنان اضافة لاهمية دورها في حماية المرافق التراثية والثقافية والاثرية لاسيما المهددة جراء الاعتداءات الاسرائيلية .