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لبنان

لائحة أمنية "مشبوهة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2026 | 09:01
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لائحة أمنية مشبوهة
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انتشرت مؤخراً لائحة تفيدُ بوجود مخاطر أمنية في أكثر من منطقة لبنانية لاسيما على خط الساحل بين الجنوب وبيروت، فيما اللافت أن هذه اللائحة جاءت عبر منصات رقمية وغير مُستندة إلى وثيقة أمنيّة.
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مصادر أمنية قالت لـ"لبنان24" إنَّ الكلام المنتشر عبر مواقع التواصل كثير، لكنّ الحقيقة هي أن الأجهزة الأمنية، على اختلافها، تعملُ جاهدة وبالتنسيق الكامل، مشيرة إلى أنَّ الحديث عن مخاطر أمنية يبرز بين الحين والآخر لإثارة بلبلة لا أكثر.
 

وأكدت المصادر أن مختلف الأجهزة على تواصل تام مع بعضها، في حين أنَّ التدخل يكون سريعاً لإنهاء أي مظاهر مخلة بالأمن في أي منطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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