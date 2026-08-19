لائحة أمنية "مشبوهة"

انتشرت مؤخراً لائحة تفيدُ بوجود مخاطر أمنية في أكثر من منطقة لبنانية لاسيما على بين الجنوب وبيروت، فيما اللافت أن هذه اللائحة جاءت عبر منصات رقمية وغير مُستندة إلى وثيقة أمنيّة.

Advertisement



مصادر أمنية قالت لـ" " إنَّ الكلام المنتشر عبر مواقع التواصل كثير، لكنّ الحقيقة هي أن ، على اختلافها، تعملُ جاهدة وبالتنسيق الكامل، مشيرة إلى أنَّ الحديث عن مخاطر أمنية يبرز بين الحين والآخر لإثارة بلبلة لا أكثر.