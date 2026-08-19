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لبنان

الصدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء

Lebanon 24
19-08-2026 | 09:52
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الصدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء
الصدي زار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ من خليفة سدادها لكل مستحقات الكهرباء photos 0
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زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، حيث كان في استقباله المدير العام بالإنابة المهندس ربيع خليفة ورؤساء المصالح والدوائر، واطّلع على سير الملفات والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسة، موجهاً بضرورة اعتماد أعلى معايير الشفافية.
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وخلال الزيارة، أبلغ خليفة وزير الطاقة أن المؤسسة سددت كامل المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة 15 مليوناً و500 ألف دولار، كما عرض بالتفصيل المراحل التي بلغتها المشاريع والملفات التي تعمل عليها المؤسسة.

ومن أبرز هذه المشاريع ورشة تأهيل قناة المياه الممتدة من جعيتا إلى محطة الضبية، بتمويل من بنك التنمية الألماني KfW، في أول تأهيل شامل للقناة بهذه الطريقة منذ ستينات القرن الماضي. وأسهمت الأعمال المنجزة حتى الآن في الحد من هدر نحو 40% من المياه المنقولة عبر القناة.

كما عرض خليفة الاستعدادات لتسلّم محطة الصرف الصحي في جبيل من مجلس الإنماء والإعمار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتحضيرات لإطلاق مناقصة لمد خط يربط شبكة الصرف الصحي في جبيل بالمحطة.

وتناول العرض أيضاً تنفيذ خط بقطر 500 لنقل المياه من نبع المضيق إلى جبيل، بهدف تغذية ساحل القضاء، بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إضافة إلى مشروع "Apaise" لتأهيل عدد من الشبكات ومحطات الضخ والخزانات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وتشمل المشاريع كذلك إنشاء خزان في الأشرفية بسعة 20 ألف ليتر، بعدما أُنجزت الدراسة وأُحيلت إلى التدقيق، إلى جانب ورشة لحفر آبار عامة وتجهيزها بهدف توفير كميات أكبر من المياه للمواطنين.

وتعمل المؤسسة أيضاً على إعادة إطلاق موقعها الإلكتروني وخدمة مركز الاتصالات "Call Center"، ووضع خطة لتفعيل قراءة العدادات الذكية التي تم تركيبها منذ أكثر من 7 سنوات من دون أن تتم قراءتها.

كذلك، اطّلع الصدي على الأعمال القائمة في محطة الجية للصرف الصحي، والمشاريع المنفذة في الوردانية ضمن قرض البنك الدولي.
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