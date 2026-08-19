النابلسي سلم قافلة مساعدات أردنية الى المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية في قاعدة رياق

Advertisement

وقال عبد الجابر: "نحن فخورون بالعمل مع الهيئة العليا للإغاثة في ، التي تتمتع بقدرات هائلة في وقت صعب، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها".وأضاف: "بالنسبة إلى القافلة التي وصلت اليوم، فهي من قوافل الخير التي تتوالى، ونحن في برنامج الأغذية العالمي نعمل بشراكة مع الهيئة العليا للإغاثة. وقد وصلت القافلة من أهلنا لمساعدة أهلنا في لبنان. ويتمثل دور برنامج الأغذية العالمي في العمل مع كل المؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة، وتنسيق نقل المساعدات من المتبرعين إلى المحتاجين في لبنان".وتابع: "طبعاً، من دون الهيئة العليا للإغاثة، لا أعتقد أن هذه العملية كانت لتتم بالسلاسة والسهولة التي نراها اليوم".، قال النابلسي: "هذه القوافل هي ثمرة جهد كبير ومنسق بين الأردنية الهاشمية، شعباً وحكومة وملكاً، وبين الوكالات الدولية، وفي مقدمها برنامج الأغذية العالمي، الذي يقوم بجهد جبّار لتنسيق إيصال المساعدات إلى مستحقيها".وأضاف: "نحن كهيئة نشجع على هذا التعاون القائم والدائم مع برنامج الأغذية العالمي ومع المملكة الأردنية الهاشمية ككل، في سبيل تلقي هذه المساعدات وإيصالها إلى أصحابها".وتابع: "هذا التعاون مقدّر لدينا بالكامل، ونحن جاهزون للتعاون معكم، ونتمنى ظروفاً أفضل. ودائماً نقول إننا نرد الجميل بالأفراح، وليس بالأتراح. نشكركم جداً على هذا التعاون، وعلى كل الجهود التي تبذلونها".