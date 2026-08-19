العناني جال وسلامة وبعاصيري في طرابلس وتفقد خان العسكر ومعرض رشيد كرامي

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زار لليونسكو خالد العناني مدينة ، يرافقه وزير الثقافة غسان سلامة، السفيرة سحر بعاصيري عقيلة نواف سلام، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، مدير عام الآثار المهندس سركيس الخوري والمديرة الإقليمية للبنان في للآثار سمر كرم.استهلت الجولة في خان العسكر، وتولى بداية الوزير سلامة شرح ما نفذه في الخان منذ توليه شؤون الوزارة في وقت سابق، ثم شرح المساعي التي يبذلها مع الجانب لتوفير الدعم الإضافي لاستكمال عملية تأهيله. كما عرض جانباً من اهتمام الوزارة لجهة تشغيل الأبنية والطوابق التابعة للخان.وشرحت ناشطات شاركن في اللقاء "الإمكانات المتاحة لاستخدام الغرف والأقسام في الخان وما يمكن أن تساهم به وزارة الشؤون الاجتماعية".وكانت المحطة الثانية للعناني في معرض رشيد كرامي الدولي، حيث كان في استقباله والوزير سلامة والسفيرة بعاصيري والدكتور الصمد ومسؤولي الآثار، رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة المعرض الدكتور هاني الشعراني وأعضاء ، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، بلديات الفيحاء وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة وممثلة الدائمة لدى اليونسكو السفيرة هند الدرويش.وعلى مدى ساعة ونصف الساعة جال العناني في أرجاء المعرض سيراً على الأقدام واستمع إلى شروحات مستفيضة عنه.وفي ختام الجولة استمع إلى "كورال الفيحاء" على المسرح العائم التابع للمعرض.وفي حديثه مع الصحافيين قال الوزير سلامة: "نرحب بالدكتور العناني في مدينة طرابلس، وزيارته الى المعرض ستسمح له بالاطلاع عليه والتعرف عليه عن كثب، وخاصة أنه مؤسسة مصنفة عالمياً على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى صيانة وإلى إعادة ترميم".واعتبر أن "هذه الزيارة مهمة، وآمل ألا تكون الأخيرة، لأن مدينة طرابلس غنية بتراثها وبمعرضها الذي يستحق أن يكون دولياً بالفعل. وهذه الزيارة هي أيضاً لرفع المعرض إلى المستوى العالمي وللإسهام في هذا الدفع، لأننا نعتقد أن في هذا مصلحة للمدينة ومصلحة للبنان أيضاً".