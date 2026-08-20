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لبنان

غارات وتفجيرات حتى الفجر.. تصعيد إسرائيلي في النبطية وصور

Lebanon 24
20-08-2026 | 00:11
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غارات وتفجيرات حتى الفجر.. تصعيد إسرائيلي في النبطية وصور
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شهدت مناطق في النبطية وصور تصعيداً إسرائيلياً ليلاً، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير استمرت حتى ساعات الفجر.

واستهدفت سلسلة غارات مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع.

وفي صور، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في مجدل زون والمنصوري خلال الليل والفجر، بالتوازي مع قصف مدفعي طاول البلدتين.

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الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

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الإسرائيلية

الإسرائيلي

علي الطاهر

إسرائيل

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