غارات وتفجيرات حتى الفجر.. تصعيد إسرائيلي في النبطية وصور

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شهدت مناطق في النبطية وصور تصعيداً إسرائيلياً ليلاً، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير استمرت حتى ساعات الفجر.
واستهدفت سلسلة غارات مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع.
وفي صور، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في مجدل زون والمنصوري خلال الليل والفجر، بالتوازي مع قصف مدفعي طاول البلدتين.