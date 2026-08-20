غارات وتفجيرات حتى الفجر.. تصعيد إسرائيلي في النبطية وصور

شهدت مناطق في وصور تصعيداً إسرائيلياً ليلاً، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير استمرت حتى ساعات .

واستهدفت سلسلة غارات مرتفع ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع.

وفي صور، أفادت " " عن أن القوات نفذت تفجيرات في مجدل زون والمنصوري خلال الليل والفجر، بالتوازي مع قصف مدفعي طاول البلدتين.