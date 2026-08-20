تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الحرب.. تبدّل جذري في التحالفات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
20-08-2026 | 05:00
A-
A+
بعد الحرب.. تبدّل جذري في التحالفات
بعد الحرب.. تبدّل جذري في التحالفات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجه الواقع السياسي في لبنان بسرعة لافتة نحو مرحلة مختلفة قد تحمل معها إعادة رسم واسعة لخريطة التحالفات الداخلية. فالمعادلات التي حكمت الحياة السياسية منذ عام 2005 لم تعد ثابتة كما كانت، والتطورات التي شهدها لبنان والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى الحرب الحالية، دفعت معظم القوى إلى إعادة النظر في حساباتها ومواقعها وخياراتها للمرحلة المقبلة.
Advertisement
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن انتهاء الحرب، مهما كانت نتائجها السياسية والميدانية، سيطلق عملياً مرحلة جديدة في الداخل اللبناني، عنوانها الأساسي تبدل شكل التحالفات التي سادت طوال العقدين الماضيين. فالانقسام التقليدي بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار أصبح من الماضي، فيما يبدو أن البديل لن يكون انقساماً ثنائياً جديداً، بل سنشهد مشهداً أكثر تعقيداً تتوزع فيه القوى على عدة محاور سياسية تتحالف حيناً وتختلف حيناً آخر.
 
الفريق الأول سيتكون، بطبيعة الحال، من حزب الله وحلفائه، وفي مقدمتهم حركة أمل، إلى جانب الكتلة الصلبة المتبقية من "قوى الثامن من آذار" وبعض القوى والشخصيات التي لا تزال تعتبر أن تحالفها مع الحزب جزء من خياراتها السياسية والاستراتيجية. هذا الفريق سيحاول المحافظة على أكبر قدر ممكن من تماسكه، خصوصاً في ظل التحولات التي قد تفرضها نتائج الحرب على التوازن الداخلي.
 
في المقابل، سيبرز فريق آخر يضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدداً من النواب التغييريين والمستقلين. ورغم وجود اختلافات سياسية واضحة بين مكونات هذا الفريق، فإن مجموعة من الملفات السيادية والسياسية قد تدفع هذه القوى إلى الالتقاء في محطات أساسية، سواء داخل مجلس النواب أو في الاستحقاقات الكبرى التي سيشهدها البلد.
 
أما الموقع الأكثر تعقيداً، فقد يكون من نصيب التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي. وبطبيعة الحال، لا يعني ذلك أن الطرفين سيتحولان إلى فريق سياسي واحد أو سيدخلان في تحالف متكامل، إذ إن الاختلاف بينهما كبير في عدد من الملفات. لكن كلاً منهما قد يتحرك في مساحة وسطية تسمح له بالاقتراب من هذا الفريق أو ذاك وفق القضية المطروحة والمصلحة السياسية في كل استحقاق.
 
ويبقى الواقع السنّي واحداً من أبرز العناصر القادرة على تغيير الصورة بالكامل. فتشكيل كتلة سياسية سنّية واضحة المعالم سيبقى مرتبطاً إلى حد كبير بالموقع الذي ستختاره المملكة العربية السعودية لنفسها في لبنان بعد انتهاء الحرب، وبحجم انخراطها في إعادة ترتيب التوازنات الداخلية. وفي حال قررت الرياض العودة بقوة إلى الملف اللبناني، فإن ذلك قد يؤدي إلى ولادة تكتل قادر على لعب دور أساسي في المعادلة المقبلة.
 
وعليه، فإن لبنان قد يكون أمام مرحلة لا تقوم فيها السياسة على معسكرين متقابلين كما حصل بعد عام 2005، بل على مجموعة كتل ومحاور متحركة. تحالفات قد تتقاطع في ملف وتفترق في آخر، ما يعني أن مرحلة ما بعد الحرب لن تغيّر موازين القوى فقط، بل قد تغيّر أيضاً طريقة ممارسة العمل السياسي في لبنان لسنوات مقبلة.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
بعبدا ـ كليمنصو: تقارب مرتقب بعد تبدّل الإشارات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: علاج جذري لمشكلة المياه في منطقة راشيا قريباً
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أضحم تفجير منذ وقف النار في محيط قلعة الشقيف.. تغيير جذري في معالم عدد من المناطق المحيطة بها
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة داخل جمهور "الثنائي".. هل تبدّل نبض الشارع؟!
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الحزب التقدمي الاشتراكي

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

حزب الله

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-08-20
Lebanon24
10:30 | 2026-08-20
Lebanon24
10:28 | 2026-08-20
Lebanon24
10:15 | 2026-08-20
Lebanon24
10:05 | 2026-08-20
Lebanon24
09:56 | 2026-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24