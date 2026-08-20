احذروا التعرّض لأشعة الشمس.. الحرارة الى ارتفاع وستلامس الـ40

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحرّ.



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-الحال العامة:

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع على أن يخف تأثيرها تدريجاً بدءا من يوم الاحد.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس ومن الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحرّ.





السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية وفوق الجبال ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.





الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية، تتكاثف الغيوم ابتداءً من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.





-الحرارة على الساحل من 23 الى 35 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.





-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً جنوبية شرقية ليلاً ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.





-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 ٪





-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C





- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.