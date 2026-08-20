"الوفاء للمقاومة" تحذر: السلوك الرسمي يغري العدو بالمزيد

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عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلستها الدورية لمناقشة المستجدات السياسية والنيابية والإقليمية، أصدرت على إثرها بياناً ركزت فيه على الملفات الميدانية والداخلية.توقفت الكتلة في مستهل بيانها عند مرور أربعين يوماً على رحيل السيد علي الخامنئي، مؤكدة الوفاء لنهجه والولاء لخلفه السيد مجتبى الخامنئي.وفي الملف اللبناني، شنت الكتلة هجوماً على السلطة ، متهمة إياها بالتقاعس والتفريط في التزاماتها السيادية والميدانية. وأشارت إلى أن العدو يستغل "الاتفاق الإطار" لمواصلة اعتداءاته وتدمير القرى الجنوبية، وآخرها المجازر التي أودت بحياة مدنيين في بلدتي ودير الزهراني. ودعت الكتلة الرسميين إلى المسار التفاوضي وإعلان "موت الاتفاق الإطار" والانسحاب منه.على الصعيد الإقليمي، دانت الكتلة استمرار الاعتداءات على وتوسع الاستيطان في ، مستنكرة الصمت الدولي والخذلان العربي، كما أدانت التي استهدفت مطار أبو الظهور في .داخلياً، أبدت الكتلة قلقها من اتساع رقعة الفساد وتحوله إلى منظومة محاصصة في ظل تراجع الدور القضائي وغياب المعالجات الحكومية.