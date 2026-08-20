محافظ جبل لبنان تابع ملف مخاطر الطيور في مطار بيروت

جال محافظ محمد مكاوي، في محيط - ، بحضور قائد منطقة جبل العميد عبدو خليل ورئيس جهاز أمن العميد فادي ، لمعاينة عدد من الملفات البيئية والخدماتية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة الجوية والبيئة المحيطة بالمطار.

وشملت الجولة الاطلاع على مشكلة تجمع الطيور في المناطق المحيطة بالمطار، لا سيما في المواقع التي قد تشكل عوامل جذب لها، لما يمكن أن تمثله من خطر على حركة الطيران وسلامة الملاحة الجوية.

كما تمت معاينة مصادر الروائح المنبعثة من بعض المزارع والمنشآت المحيطة بالمطار، في إطار البحث في سبل معالجة هذه المشكلة والحد من آثارها البيئية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد مكاوي "أهمية معالجة هذه الملفات بشكل متكامل وتنسيقي، انطلاقا من أولوية الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية، وحماية البيئة والصحة العامة".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة للملفات التي تمس سلامة المواطنين والمرافق الحيوية، إنفاذا لقرارات و تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع الوزارات والإدارات والجهات المختصة".