تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محافظ جبل لبنان تابع ملف مخاطر الطيور في مطار بيروت

Lebanon 24
20-08-2026 | 11:32
A-
A+
محافظ جبل لبنان تابع ملف مخاطر الطيور في مطار بيروت
محافظ جبل لبنان تابع ملف مخاطر الطيور في مطار بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 جال محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، في محيط مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بحضور قائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل ورئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، لمعاينة عدد من الملفات البيئية والخدماتية التي يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة الجوية والبيئة المحيطة بالمطار.

 

وشملت الجولة الاطلاع على مشكلة تجمع الطيور في المناطق المحيطة بالمطار، لا سيما في المواقع التي قد تشكل عوامل جذب لها، لما يمكن أن تمثله من خطر على حركة الطيران وسلامة الملاحة الجوية.

 

كما تمت معاينة مصادر الروائح المنبعثة من بعض المزارع والمنشآت المحيطة بالمطار، في إطار البحث في سبل معالجة هذه المشكلة والحد من آثارها البيئية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وأكد مكاوي "أهمية معالجة هذه الملفات بشكل متكامل وتنسيقي، انطلاقا من أولوية الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية، وحماية البيئة والصحة العامة".

 

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة للملفات التي تمس سلامة المواطنين والمرافق الحيوية، إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء و تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع الوزارات والإدارات والجهات المختصة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار عرض الأوضاع مع أبو فاعور وبارود وتابع مع محافظ بيروت عملية إزالة الخيم من البيال
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة لمعالجة خطر الطيور بمحيط مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع العراقية: انفجار بمستودع سلاح تابع للحشد الشعبي في محافظة ديالى
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

مجلس الوزراء

رفيق الحريري

مطار بيروت

جبل لبنان

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-08-20
Lebanon24
16:45 | 2026-08-20
Lebanon24
16:00 | 2026-08-20
Lebanon24
15:57 | 2026-08-20
Lebanon24
15:30 | 2026-08-20
Lebanon24
15:10 | 2026-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24