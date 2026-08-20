سارق درّاجات في قبضة الأمن.. اعترافات تكشف مناطق عملياته

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لدى ، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عدّة عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق وجبل ، وتداولت مواقع التّواصل الإجتماعي فيديو يوثّق قيامه بتنفيذ عمليّة سرقة درّاجة من محلّة .

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة المذكورة من معرفة هويّته، ويُدعى م. ج. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتنسيق مع .

بتاريخ 10-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة طريق ، وضبطت بحوزته “مفك براغي” يستخدم في عمليّات سرقة الدّرّاجات، مقبض يد حديدي (بونية)، “جي بي أس”، ساعة يد، مفتاح سيّارة، مستندات شخصيّة عائدة لأحد الأشخاص، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدّرّاجات، في العديد من المناطق، منها: طريق المطار، الضاحية، ، وعين الرّمّانة، وأنه يقوم ببيعها في محلّة صبرا لأحد الأشخاص. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".