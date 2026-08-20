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لبنان

بعد تسلّمه من لبنان.. عادل عيسى أمام القضاء السوري

Lebanon 24
20-08-2026 | 12:03
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بعد تسلّمه من لبنان.. عادل عيسى أمام القضاء السوري
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أعلنت وزارة العدل السورية، "مثول المدّعى عليه اللّواء السّابق عادل عيسى، قائد الفرقة 17 ورئيس اللّجنة الأمنيّة في دير الزور سابقًا، أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقاليّة المستشار عبد الرزاق الحسين، لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق معه، ضمن الدّعوى الّتي تشمل أيضًا المدعى عليه رئيس فرع أمن الدّولة في دير الزّور سابقًا العميد دعاس حسن علي، والمتعلّقة بأحداث واقتحام دير الزّور".

وأوضحت أنّ "الجلسة تأتي بعد إحالة ملف الدّعوى من دائرة التحقيق، لمواجهة اتهامات تتعلّق بجرائم القتل العمد، والقتل القصد، والتعذيب المفضي إلى الموت، وغيرها من الجرائم الواردة في ملف القضيّة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدّاخليّة السّوريّة أمس، أنها تسلمت عيسى، من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكّرة توقيف وجاهيّة صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان".

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