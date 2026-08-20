بعد تسلّمه من لبنان.. عادل عيسى أمام القضاء السوري

أعلنت ، "مثول المدّعى عليه اللّواء السّابق عادل ، قائد الفرقة 17 ورئيس اللّجنة الأمنيّة في سابقًا، أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقاليّة المستشار ، لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق معه، ضمن الدّعوى الّتي تشمل أيضًا المدعى عليه أمن الدّولة في دير الزّور سابقًا العميد دعاس ، والمتعلّقة بأحداث واقتحام دير الزّور".

وأوضحت أنّ "الجلسة تأتي بعد إحالة ملف الدّعوى من دائرة التحقيق، لمواجهة اتهامات تتعلّق بجرائم القتل العمد، والقتل القصد، والتعذيب المفضي إلى الموت، وغيرها من الجرائم الواردة في ملف القضيّة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدّاخليّة السّوريّة أمس، أنها تسلمت عيسى، من قبل اللبناني بموجب مذكّرة توقيف وجاهيّة صادرة عن مدعي عام التمييز في ".